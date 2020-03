Corona-Virus: Zwei neue Aargauer Fälle – doch vier der neun Infizierten sind schon wieder zu Hause

Im Aargau gibt es zwei neue Fälle. Zugleich dürfen Corona-Kranke jetzt zu Hause in Isolation. Vier von neun Corona-Patienten sind daheim. Weitere Lockerungen dürften folgen.

Corona ist weiter auf dem Vormarsch und daran dürfte sich so bald nichts ändern. Gab es am Mittwoch noch 60 bestätigte Fälle in elf Kantonen, waren es am Donnerstag schon 80 Fälle in 18 Kantonen. Auch im Aargau kamen zwei neue Fälle hinzu. «Es waren Leute aus dem Umfeld bereits Erkrankter, die in Quarantäne waren», sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel. Damit sind im Aargau bisher 9 Personen am Virus erkrankt, die Zahl der Personen in Quarantäne stieg von 150 auf 160.

Isolation auch zu Hause möglich

Zugleich gibt es erste Lockerungen. So sind unterdessen vier der neun Corona-Patienten daheim in Isolation. Alles in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Nach Hause kann selbstverständlich nicht jeder, sondern nur Fälle mit leichtem Krankheitsverlauf. Zudem muss die Möglichkeit der Isolation gewährleistet sein, der Kontakt mit Angehörigen also auf ein Minimum reduziert werden können. «Das ist in einem Einfamilienhaus wahrscheinlicher als in einer Dreizimmer-

Wohnung», sagt Hummel.

Hier können Sie die Medienkonferenz nachschauen: