Corona-Virus im Aargau: Nun sind es offiziell 118 Infizierte – 6 auf Intensivstation, 3 werden beatmet

Im Kanton Aargau liegen zurzeit 118 bestätigte Fälle vor. Das sind 17 mehr als gestern mit 101. Das teilt der Kanton im aktuellen Lage-Bulletin mit.

Fast jede siebte Person befindet sich in einem Spital: Konkret sind es 17. Auf Intensivstation werden davon 6 Personen, 3 davon müssen sogar künstlich beatmet werden.

Ein Ende des starken Anstiegs ist nicht in Sicht. "Mit weiteren Fällen muss gerechnet werden", schreibt der Kanton. Und verweist auf die steigenden Zahlen der gesamten Schweiz sowie der Nachbarländer.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe in der Schweiz bisher 3438 Ansteckungen bestätigt. 450 weitere seien wahrscheinlich. Bisher sind im Land 33 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

Der Regierungsrat hat einen Koordinations- und Steuerungsausschuss "Coronavirus" eingesetzt. Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung hat dieser Folgendes festgelegt:

Der Verkauf von Lebensmittelpflanzen (z.B. Gemüse-Setzlinge) wird erlaubt

Geschlossen bleiben Lebensmittelmärkte und Hundesalons

Baustellen bleiben offen

Der Verkauf von Gemüsesetzlingen wurde in den Kantonen unterschiedlich gehandhabt. Im Aargau und in den anderen Kantonen waren sie seit Dienstag nicht mehr im Verkauf. "In anderen Kantonen, zum Beispiel Thurgau und Appenzell Ausserhoden, hingegen schon", wie Heidi Niederberger, Mediensprechern von Landi Schweiz, der AZ sagt. "Die verderblichen Artikel wie eben auch Setzlinge werden so lange wie möglich gepflegt und bewirtschaftet. Danach kommen wir nicht darum herum, diese zu entsorgen", sagte Niederberger noch am Donnerstagmorgen. (pz/mwa)