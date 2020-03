Corona-Virus: Das sagen Aargauerinnen und Aargauer zum Notstand – und so trifft er sie

Robin Winterberg, 18, Coiffeur, aus Muri: «4 Wochen sind eine lange Zeit»

Unser Coiffeurgeschäft bleibt ab heute zu. Einerseits finde ich das gut, weil die Ansteckungsgefahr reduziert wird. Andererseits sind vier Wochen schon eine lange Zeit. Das schränkt den Alltag ein. Ich weiss auch noch nicht, was das Ganze für meine Lehrabschlussprüfung bedeutet. Diese hätte am 27. April stattgefunden. Von der Berufsschule bekommen wir Aufgaben, die wir zuhause bearbeiten können.

Ich arbeite in der Bijouterie im Manor. Wir haben ab heute zu. Ich bin gespannt, wie es nun weitergeht. Ich mache mir schon Sorgen wegen der Situation, habe aber keine Angst. Den Entscheid des Bundesrates finde ich gut. Entweder soll man es richtig machen oder gar nicht. Am Montag hat man es im Manor gemerkt, dass die Schulen zu waren. Es hatte viel mehr Schüler als normal.

Der Bundesrat hat richtig entschieden. Die Fallzahlen steigen jetzt rasch an. Deshalb ist es wichtig, alles etwas herunterzufahren, damit die Leute nicht mehr so nahe beieinander sind. So kann der Peak hoffentlich reduziert werden. Ob man es schon früher hätte tun sollen, ist schwer zu sagen. Wir sind beide in der glücklichen Lage, dass wir von Zuhause aus arbeiten können.

Aline Baumgartner und Natalie Bächli, 16, Schülerinnen, Untersiggenthal/Tegerfelden: «Das Ganze ist ein Experiment»