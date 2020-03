Corona-Virus: Aargauer Gesundheitsdirektor Gallati stimmte gegen Veranstaltungs-Verbot – als einziger

Die Gesundheitsdirektoren der Kantone wurden kurzfristig am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Schnell-Anhörung über den Corona-Plan des Bundesrates informiert, welcher am Freitagmorgen öffentlich gemacht wurde. Der Bundesrat beschloss, alle Veranstaltungen mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern zu verbieten.

Am Freitagnachmittag folgte die Medienkonferenz in Aarau, an der Regierungsrat Jean-Pierre Gallati zusammen mit der Kantonsärztin das auf Basis des Bundesratsbeschlusses erarbeitete Aargauer Konzept mit einem pragmatischen und schnellen Bewilligungsverfahren erläuterte.

Dabei sagte Gallati, dass der Bundesratsbeschluss von den Kantonen fast einstimmig gutgeheissen worden sei. Die Frage stellte sich also: Wer konkret war es, der gegen den Corona-Beschluss von Bundesrat Alain Berset stimmte?

Auf Nachfrage am Wochenende bestätigt Regierungsrat Jean-Pierre Gallati: «Ja, ich habe dagegen gestimmt.» Offenbar war Gallati der einzige der kantonalen Gesundheitsminister, der sich gegen Alain Bersets Plan ausgesprochen hat, alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen bis zum 15. März zu verbieten. Zur Begründung will der Aargauer Gesundheitsminister zurzeit nichts sagen. Er wolle dem Bundesrat nicht in die Parade fahren und die neue Verordnung loyal umsetzen.