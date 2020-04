Corona-Material: «Pflegeheime können kaum Reserven anlegen – das führt zu Verunsicherung»

Peterans ist Direktor des Pflegezentrums Reusspark in Niederwil und weiss als Spartenpräsident Pflegeinstitutionen beim Spital- und Heimverband vaka, was den Pflegeheimen zu schaffen macht. Das drängendste Problem – nebst Fragen zur Handhabung von bestätigten Fällen und Verdachtsfällen – sei im Moment die Versorgung mit genügend Schutzmaterial. «In Bezug auf das Schutzmaterial hatten Spitäler bisher Vorrang, was verständlich ist», sagt er. «Wir Heime werden inzwischen deutlich besser mit Material versorgt, aber wir können nicht gross Reserven anlegen, was zu Verunsicherungen führt.»

Peterhans kennt zwar kein Heim im Aargau ohne Pandemielager. «Aber beim Coronavirus ist der Materialverbrauch höher und die Massnahmen strenger als zum Beispiel beim Norovirus.»

Schutzanzüge gibt es erst,wenn ein Fall vorliegt

Die «Sonntagszeitung» berichtete, dass sich das Personal in Pflegeheimen zum Teil mit Skibrillen schützt, weil Schutzbrillen fehlen oder Mitarbeitende Abfallsäcke als Schutzanzüge verwenden. Solche Fälle sind Peterhans aus dem Aargau nicht bekannt. Irma Jordi, Leiterin des Alterszentrums Blumenheim in Zofingen, in dem es mehrere erkrankte Mitarbeitende und Bewohner gibt, sagte in der SRF-Sendung «10vor10» allerdings, sie habe die Schutzmasken für ihre Mitarbeitenden in der Baubranche – bei Maurern und Malern – einkaufen müssen.