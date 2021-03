Corona-Massnahmen «Hier wird mit wirtschaftlichen Existenzen gespielt» – «kapitaler Fehler»: Harsche Kritik vom Aargauer Gewerbepräsidenten am Bundesratsentscheid Der Bundesrat wartet mit Lockerungen der Corona-Massnahmen vorerst zu. Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands, ist ganz und gar nicht damit einverstanden. Auch ein Betreiber eines Aarauer Fitnesscenters äussert Unverständnis.

Auch Fitnesscenter müssen mindestens einen weiteren Monat geschlossen bleiben. Chris Iseli

Benjamin Giezendanner, Präsident vom Aargauischen Gewerbeverband, lässt kein gutes Haar am Entscheid des Bundesrates, mit Lockerungen zuzuwarten. Der Entscheid sei völlig aus der Luft gegriffen und sehr frustrierend: «Das ist ein kapitaler Fehler. Hier wird mit wirtschaftlichen Existenzen gespielt. Das geht einfach nicht.»

Benjamin Giezendanner Britta Gut

Noch in dieser Session hat das Bundesparlament, dazu gehört als SVP-Nationalrat auch Giezendanner, zehn Milliarden Franken wirtschaftliche Hilfe gesprochen. Die Hilfe wird nun für einen weiteren Monat benötigt werden. «Der Bundesrat wirft Geld aus dem Fenster. Und zwar mit beiden Händen.» Über weitere Öffnungsschritte will der Bundesrat in rund einem Monat entscheiden. Das sei viel zu weit weg, findet der Gewerbe-Präsident.

Wirklich überrascht ist Giezendanner aber nicht. Das Parlament sei mit Versprechungen weichgekocht worden. «Und nun, am Freitagnachmittag, am letzten Sessionstag, fällt der Bundesrat einen solchen Entscheid. Das wirkt fast ein wenig gewollt.» Das Parlament hatte noch vor zwei Wochen eine unverbindliche Erklärung verabschiedet, in der Öffnungen am 22. März verlangt wurden. Wenig später hat es aber einen verbindlichen Auftrag, nämlich indem das Öffnungsdatum ins Gesetz hätte geschrieben werden sollen, abgelehnt.

Und auch der Idee, zu öffnen, aber nur für geimpfte Personen, kann Giezendanner nichts abgewinnen. Das käme einer Impfpflicht gleich, sagt er: «Wir dürfen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht benachteiligen. Das gäbe riesige Spannungen.» Er befürworte Impfungen, sie müssten aber absolut freiwillig bleiben und dürften nicht mit Privilegien verbunden werden. Ausserdem: Sobald die Risikogruppen geimpft wären, könne man das gesellschaftliche Leben in Eigenverantwortung wieder anlaufen lassen. Auch ohne Impfpass.

Fitnesscenter sind enttäuscht: «Die Leute kommen nicht aus Spass zu uns»

Acim Sinani und Manuela Fritz vom Swiss Training in Aarau.

Urs Helbling

Der Entscheid des Bundesrats lässt auch die Fitnesscenter im Ungewissen, die seit Ende Dezember zu sind. «Die Enttäuschung ist sehr gross. Wir werden einen weiteren Monat vertröstet», sagt Acim Sinani, Geschäftsführer vom Swiss Training in Aarau. Zwar habe er schon damit gerechnet, dass sie nicht öffnen dürfen. Trotzdem kann er den Entscheid nicht nachvollziehen.

Seine Branche werde vom Bundesrat im Stich gelassen. Dass teilweise kleine Läden wieder offen haben, sein Fitnesscenter mit 1400 Quadratmetern aber nicht, verseht Sinani nicht: «Wir haben ein Schutzkonzept erarbeitet, das funktioniert.»

Vor einer Woche gab es einen kleinen Lichtblick: Der Bundesrat schlug vor, dass 15 Leute wieder im Innenbereich Sport treiben können. Eine grosse Erleichterung wäre das für das Swiss Training zwar nicht gewesen. Aber: «Besser als nichts.»

Vom Bundesrat erwartet Sinani, dass die Fitnesscenter nicht länger als Freizeitbetriebe eingestuft werden: «Wir gehören in den Gesundheitssektor. Die Leute kommen zu uns, weil sie Rückenbeschwerden haben oder weil sie ihr Immunsystem stärken wollen. Und nicht zum Spass.» Auch seine Mitarbeiter seien mittlerweile frustriert: «Sie wollen endlich wieder arbeiten. Schliesslich haben sie die Ausbildung gemacht, um mit Menschen zu arbeiten und nicht um zu Hause rumzusitzen.»