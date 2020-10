Corona-Massnahmen: Das galt im Aargau bisher – und das gilt neu

Maskenpflicht draussen Bisher: Nur an Bahnhöfen und Bushaltestellen, der Aargau sprach sich gegen eine Maskenpflicht im Freien im Siedlungsgebiet aus. Diese sollte nur gelten, «wenn der erforderliche Abstand von 1,5 Metern bei einem länger dauernden Kontakt nicht eingehalten wird», dafür aber auch ausserhalb des Siedlungsgebiets. Neu: Im Freien müssen Masken in belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen getragen werden. Bei einer Menschenansammlung, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann (z.B. stark frequentierte Strassen, Plätze und Parks), muss man ebenfalls Masken tragen.

Maskenpflicht drinnen Bisher: In allen öffentlich zugänglichen Räumen (zum Beispiel in Einkaufszentren) galt eine allgemeine Maskenpflicht. Neu: Masken müssen im Innen- und Aussenbereich von Läden, Zoos, Theatern, Kinos, Konzert- und Veranstaltungsorten, Restaurants, Bars und Märkten getragen werden. Maskenpflicht am Arbeitsplatz Bisher: Sache der Arbeitgeber, mehrere Firmen im Aargau führten Maskenpflicht ein, der Kanton empfahl das Tragen einer Maske im Grossraumbüro, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Neu: Maskenpflicht gilt für alle Arbeitnehmer in Innenräumen – ausser, wenn der Abstand eingehalten werden kann. Ab Mitternacht muss auch das Kassenpersonal hinter Plexiglasscheiben und das Küchenpersonal eine Maske tragen. Verbot von Stoffmasken Bisher: Keine konkreten Vorgaben zur Qualität und Schutzwirkung von Masken – der Aargau forderte ein Verbot von Stoffmasken, die wenig Schutz bieten. Neu: Es gibt kein Verbot von Stoffmasken, in der angepassten Verordnung des Bundes finden sich auch keine Qualitätsanforderungen für Masken. Regeln für Schulen Bisher: In Schulgebäuden galt Maskenpflicht für alle Erwachsenen (mit Ausnahme von Lehrern im Klassenzimmer), an Berufs- und Kantonsschulen sowie an der Fachhochschule Nordwestschweiz auch für Schülerinnen und Studenten.

Neu: Keine Änderung bei der Maskenpflicht, laut Bundesrecht gilt sie nur an Berufs- und Mittelschulen. Für die Volksschule sind weiterhin die Kantone zuständig. An allen Hochschulen ist der Präsenzunterricht grundsätzlich verboten. Vorgaben für Restaurants Bisher: In allen Restaurants gilt Maskenpflicht, solange man nicht am Tisch sitzt. Die Tische müssen mindestens 1,5m auseinander stehen oder durch Plexiglasscheiben abgetrennt sein. Eine Sperrstunde und eine Beschränkung der Anzahl Gäste pro Tisch gab es im Aargau bisher nicht. Neu: In allen Restaurants und Bars dürfen höchsten vier Personen an einem Tisch sitzen, ausgenommen Familien mit Kindern. Weiterhin gilt Maskenpflicht, wenn man nicht am Tisch sitzt. Neu müssen Restaurants und Bars zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein.