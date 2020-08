Corona-Leugner tritt in Aarau zusammen mit Aargauer Nationalräten auf

Die Bühne nächsten Freitag auf dem Schlossplatz in Aarau wird für Samuel Eckert etwas kleiner sein als noch am 1. August an der Anti-Corona-Demonstration in Berlin. Dort waren gegen 20 000 Teilnehmende (die Veranstalter behaupteten 1,3 Millionen).

Eckert, ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher, ist eines der Gesichter des selbsternannten «Corona-Widerstandes» und eben jetzt auch einer der Podiumsteilnehmer des Aarauer Anlasses mit dem Titel «Pro und Kontra zur Corona-Pandemie und ihre Massnahmen».

Organisiert wird die öffentliche Veranstaltung (ab 18 Uhr) von Theres Schöni. Sie ist der Kopf der «Lösungs-Orientierten Volks-Bewegung», kurz LOVB, mit der sie regelmässig zu Wahlen antritt, so auch im Herbst bei den Grossratswahlen. Schöni, beruflich Mental­coach und Lebensberaterin im Freiamt, betont, sie mache das Corona-Podium als Privatperson. Auch die Moderation übernimmt sie gleich selbst. Keine einfache Aufgabe, hat sie doch gleich ein Dutzend Redner eingeladen. Ihr sei der Dialog wichtig, sagt Schöni, es sollen alle Seiten zu Wort kommen. Man kann die Gäste grob in zwei Gruppen einteilen: die Vertreter der Politik und die ­Corona-Skeptiker.

Dabei sind die Nationalräte Mat­thias Jauslin (FDP), Ruth Humbel (CVP), Lilian Studer (EVP), Thomas Burgherr (SVP) und Beat Jans (SP, Basel-Stadt) sowie der Epidemiologe Marcel Tanner von der Corona-Taskforce des Bundes. Zudem wurde Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati für eine Ansprache angefragt.

Von Ghandi bis Bibel und 9/11

Die Namen der Corona-Skeptiker sind mehrheitlich weniger geläufig: ­Simon Feldhaus, deutscher Komplementärmediziner aus Baar. Er lehnt ­Corona-Impfungen und die Corona-­App ab und beklagt: Wer zu Covid kritische Fragen stelle, werde denunziert. Weiter dabei sind: Rainer Schregel, deutscher Arzt aus Wattwil SG, der auf Facebook vor allem Anti-Corona-Links veröffentlicht, der Heilpraktiker und Internist Björn Riggenbach aus Neuenburg und ein Jurist namens Philipp Kruse aus Oberrieden ZH.

Auf der Einladungsliste heraus sticht aber eben Samuel Eckert. Auf seinem Youtube-Kanal mit 69400 Abonnent finden sich Dutzende Interviews und Reden zu Corona. Eckerts Botschaft: Die Menschen würden belogen. Er will mit «Wahrheit und Liebe» gegen die Informationen der Behörden ankämpfen.