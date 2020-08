Corona lässt bei der Regierung die Köpfe rauchen

Finden Aargauer Jugendliche wegen Corona keine Lehrstelle? Wie lief der Betrieb des Frauenhauses in der Krise? Welche finanziellen Auswirkungen hat das Virus für den Kanton? Braucht es Vorgaben für Fernunterricht und Digitalisierung? Das sind nur einige der Fragen aus dem Grossen Rat, die dem Regierungsrat gestellt wurden. Die AZ präsentiert die wichtigsten Antworten. Inhaltsverzeichnis Kantonsfinanzen: Corona bringt beträchtlichen Schaden

Kantonsfinanzen: Corona bringt beträchtlichen Schaden Die FDP forderte eine Gesamtschau der finanziellen Auswirkungen der Krise auf den Kanton. Diese fällt düster aus: «Die Pandemie wird auch im Aargau einen beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schaden verursachen», so die Regierung. Nach heutigem Szenario rechnet der Kanton mit jährlichen Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe im Vergleich zum früheren Finanzplan. Für das Jahr 2021 braucht es 120 Millionen Franken aus der Ausgleichsreserve, damit ein ausgeglichenes Budget resultiert (AZ vom Samstag). Gesundheitsplanung: neu mit Strategie gegen Epidemien Aktuell gibt es in der gesundheitspoli-­tischen Gesamtplanung des Kantons keine spezielle Strategie für die Bewältigung von Epidemien. Das soll sich nun ändern, fordert die FDP. Für künftige Epidemien soll der Aargau damit besser gewappnet sein. Der Regierungsrat ist bereit, diese Forderung aufzunehmen. Die Situation rund um das Coronavirus habe gezeigt, «dass das Thema von grosser Bedeutung ist und ihm in der strategischen Planung angemessen Platz und Bedeutung eingeräumt werden muss.» Eine solche Strategie soll nun ausgearbeitet werden. Bereits am Freitag findet eine erste Informationsveranstaltung zur neuen gesundheitspolitischen Gesamtplanung statt. Homeoffice I: Erfahrungen in der Verwaltung sind positiv Die Erfahrungen mit Homeoffice der Angestellten sind beim Kanton positiv. Der Regierungsrat geht gemäss Antwort auf einen FDP-Vorstoss davon aus, dass «nach der ausserordentlichen Lage mehr Mitarbeitende von der Möglichkeit des Homeoffice Gebrauch machen werden als vorher». Eine generelle Vorgabe für den Homeoffice-Anteil beim Kanton ist nicht vorgesehen. Auch eine Prognose, wie viel Homeoffice künftig geleistet wird, ist nicht möglich. Dafür hat Arbeiten zu Hause weitere Vorteile: 10 bis 15 Prozent Gebäudefläche könnten durch Homeoffice bei Neubauten eingespart werden. Zudem habe Homeoffice ein gewisses Potenzial, «den Verkehr auf Schiene und Strasse zu reduzieren, respektive die Verkehrsspitzen zu brechen», schreibt die Regierung. Homeoffice II: 51 Prozent der Kantonsangestellten zu Hause Während des Lockdowns haben 10 Prozent der Kantonsangestellten vollständig im Homeoffice gearbeitet, 41 Prozent teilweise. Das geht aus der Antwort der Regierung auf eine Interpellation der EVP hervor. Demnach könnten rund 60 Prozent der Kantonsangestellten «ihre Aufgaben grundsätzlich ortsunabhängig erledigen». Nur 40 Prozent der Mitarbeiter vor Ort würden aber aus organisatorischen Gründen nicht ausreichen, schreibt die Regierung.

Energie I: Axpo soll mehr auf inländische Energie setzen Die Grünen wollen, dass künftige Investitionen des Energieversorgers Axpo prioritär in die heimische Wasserkraft oder in Projekte für Strom aus Wind-, Solar- und Biomasse-Anlagen fliessen. So sollen Versorgungssicherheit und Wertschöpfung gestärkt werden. Der Aargau ist Minderheitsaktionär der Axpo, die Regierung nimmt das Postulat entgegen und sichert zu, sie werde sich im Rahmen der Eigentümerstrategie für mehr Investitionen in heimische erneuerbare Energie einsetzen. Energie II: Gasspeicher lohnen sich im Aargau eher nicht Die Schweiz ist abhängig vom Ausland. Nicht nur beim Schutzmaterial, wie in der Krise offensichtlich wurde, sondern auch beim Strom. Roland Frauchiger (EVP) wollte von der Regierung wissen, ob man davon mit einem Ausbau von «Power-to-gas-Projekten» wegkommen könnte (aus Strom kann synthetisches Gas hergestellt, zwischengespeichert und im Winter in Strom umgewandelt werden). Eher nicht, so die Regierung. Der Prozess ist teuer, dabei geht eine Menge Energie verloren, und das Gestein im Aargau eignet sich nicht für grössere Gasspeicher. Speicher im Ausland seien grösser und billiger. Digitalisierung: Chancen für Schüler sollen gleich sein Plötzlich wurde die Digitalisierung an Schulen wichtiger denn je, mussten die Schüler im Lockdown doch per Fernunterricht lernen. Die FDP fordert, dass der Kanton nun einheitliche Rahmenbedingungen schafft, sodass alle Schulen auf einen ähnlichen Stand in Sachen Digitalisierung kommen und für die Schüler Chancengleichheit herrscht. Auch die SP fordert einheitliche Vorgaben für Schulen in Sachen Digitalisierung. An der Volksschule soll der Kanton verbindliche Vorgaben machen, welche technischen Hilfsmittel eingesetzt werden, auf der Sekundarstufe II soll er Empfehlungen abgeben. Die Regierung gibt zu bedenken, dass es vom Kanton schon viele Hilfestellungen für Schulen gebe: Im neuen Lehrplan erhält die Informatik einen höheren Stellenwert, vom Kanton gibt es Empfehlungen zur Geräteausstattung für Schulen, und die Zusammenarbeit mit der FHNW soll verstärkt werden, um die digitalen Kompetenzen der Lehrer zu verstärken, um nur einige zu nennen. Grundsätzlich ist die Regierung aber bereit, die beiden Anliegen zu prüfen, «insbesondere zu Gunsten erhöhter Chancengerechtigkeit».

Notschlafstelle: Finanzierung durch den Kanton möglich Die Notschlafstelle in Baden wird auch in der Coronakrise rege genutzt: Drei Personen übernachten im Schnitt jede Nacht dort. Weil die Finanzierung nach 2021 nicht gesichert ist, fragten Vertreter von SP, Grünen, EVP, GLP und FDP, ob der Kanton die Kosten übernehmen könnte. Das sei grundsätzlich möglich, so die Regierung. «Die Nachfrage nach einer Notschlafstelle scheint gegeben.» Die Hälfte der Menschen, welche die Notschlafstelle aufsuchten, hatten eine Suchterkrankung und/oder eine psychische Erkrankung. Darum könne die Notschlafstelle als Angebot der Schadensminderung betrachtet werden. Der Kanton führt momentan eine Analyse durch, die zeigen soll, welche finanziellen Mittel bei der Suchthilfe benötigt werden. Der Bedarf für die Notschlafstelle könne dort eingeplant werden. Die Analyse soll bis 2021 vorliegen. Steuerhinterziehung: Reichen die bisherigen Massnahmen? Mit Blick auf die drohenden Steuerausfälle wegen der Coronakrise wollten die Grünen wissen, wie hoch die Steuerhinterziehung im Aargau sei. Und sie fragten, ob zusätzliche Massnahmen nötig seien, um die Steuerehrlichkeit zu fördern. Die Regierung kann den Umfang der Steuerhinterziehung nicht genau beziffern, hält aber fest, auch ausserhalb der Coronakrise sei das Ziel eine vollständige Deklaration aller Einnahmen und Vermögenswerte. Mit dem Automatischen Informationsaustausch und der Möglichkeit zur straffreien Selbstanzeige dürfte das Problem der Steuerhinterziehung eher abgenommen haben, schreibt die Regierung. Weitergehende Massnahmen sind aus ihrer Sicht deshalb nicht nötig.

Kurzarbeit: Kantonsspital Aarau bleibt unter Schwelle Nach dem Operationsverbot im April stellte das Kantonsspital Aarau einen Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung. Ob ein Unternehmen, das im Besitz der öffentlichen Hand ist, dies überhaupt darf, ist noch ungeklärt. Der Kanton hat den Antrag des Spitals genehmigt, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat dagegen eine Beschwerde eingereicht. Kurzarbeitsentschädigung wird das Kantonsspital Aarau aber ohnehin nicht erhalten, wie die Regierung in der Antwort zu einer Interpellation von SP-Grossrat Martin Brügger schreibt. Weil das Spital den Betrieb Ende April wieder hochfuhr, wurde die Schwelle von 10 Prozent Arbeitsausfall gar nicht erreicht, die für Kurzarbeit nötig ist. Konjunkturprogramm: Ja, aber zur Forderung der SP-Fraktion Die SP verlangt für die Zeit nach der Coronakrise ein Investitionsprogramm des Kantons. Damit sollen Wirtschaft und Gewerbe gefördert, aber auch ökologische, soziale und kulturelle Impulse gesetzt werden. Die Regierung hat zwar Zweifel, was die Wirksamkeit von Konjunkturprogrammen der öffentlichen Hand angeht. Sie verweist darauf, dass viele Anliegen schon in der Realisierungsphase seien oder im Grossen Rat bald beraten würden. Dennoch ist die Regierung bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen. Sie will prüfen, welche Projekte bei Gebäudesanierungen und öffentlichem Verkehr sich zeitnah realisieren lassen. Zudem möchte sie das Programm Hightech Aargau ausbauen, mehr Geld für das Förderprogramm Energie einsetzen, das Standort-Marketing mit Fokus auf Cleantech- Firmen aufstocken, und Projekte in den Bereichen Tourismus und Kultur stärker fördern. Der Regierungsrat will im ersten Halbjahr 2021 einen Bericht mit konkreten Vorschlägen vorlegen. Pflegepersonal: Regierung hat keinen Einfluss auf die Löhne In der Coronakrise gab es Applaus und Anerkennung für das Pflegepersonal. Seither erfolgt immer wieder der Ruf nach höheren Löhnen – im Aargau will SP-Grossrat Werner Erni wissen, was die Regierung tut, um die im Vergleich zu Nachbarkantonen relativ niedrigen Löhne anzuheben. Die Regierung antwortet, sie nehme keinen Einfluss auf die Lohngestaltung, während im Kanton Solothurn der Gesamtarbeitsvertrag des Staatspersonals auch für Spitalangestellte gelte. Auf Bundesebene sind laut Regierung Bestrebungen im Gang, «um die Entlöhnung für Angestellte in der Langzeitpflege zu verbessern». Im Spitalsektor könnte sich der Kanton über die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen an den Lohnkosten beteiligen. Dies würde aber dem heutigen System widersprechen, «nach dem Behandlungskosten und nicht einzelne Institutionen finanziert werden».