Corona-Krise: Aargauer Regierungsrat verspricht der Wirtschaft ein Hilfspaket von bis zu 500 Millionen

Es gebe rasche und unbürokratische Hilfe, teilte Volkswirtschaftdirektor Urs Hofmann am Freitag vor den Medien in Aarau mit. Die am stärksten betroffenen Kleinbetriebe, Selbständigerwerbenden, Kulturschaffenden sollen rasch und unbürokratisch Sofort- sowie Nothilfe erhalten.

Vor allem für Klein- und Einzelbetriebe mit hohem Umsatzausfall und akuten Liquiditätsproblemen sollen Bürgschaften für Bankkredite erhalten. Der Kanton will auch einen Härtefallfonds schaffen. Die Kriterien und Modalitäten für die Ausrichtung dieser Beiträge soll auf die vom Bundesrat beschlossenen neuen Unterstützungsmassnahmen ausgerichtet werden.