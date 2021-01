Corona kostet den Aargau bisher gegen 300 Millionen Franken – welcher Posten am schwersten wiegt

Doch wie steht es um die Entschädigung der Ladenbetreiber, die kurz vor Weihnachten auf Geheiss des Regierungsrats schliessen mussten? In den genannten Zahlen seien «weitere Ausgaben für allfällige Beiträge an ungedeckte Fixkosten für die von einer Schliessung betroffenen Unternehmen noch nicht berücksichtigt», sagt Dieth. Der Regierungsrat verlangt vom Bundesrat, dass solche Fixkosten-Beiträge über die bestehende Bundesratsreserve von 750 Millionen Franken finanziert werden sollen.

Aber was tut der Kanton selbst, schliesslich hat er die Ladenschliessungen veranlasst? Als Folge der Beschlüsse des Regierungsrats vom 18. Dezember 2020 zur Abfederung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie «prüft der Regierungsrat eine neue Massnahme für Beiträge an ungedeckte Fixkosten bei staatlich angeordneten Betriebsschliessungen», sagt der Finanzdirektor. Und woher käme das Geld? Diese neue Massnahme würde über den bereits bewilligten Verpflichtungskredit über 125 Millionen Franken sowie den am Dienstag vom Grossen Rat auch bewilligten Nachtragskredit für das Budget 2021 von 111,5 Millionen Franken finanziert, sagt Dieth: «Dazu wird aber der Grosse Rat erneut einbezogen. Zurzeit ist noch unklar, ob und wenn ja, in welchem Ausmass der Bund diese neue Massnahme mitfinanziert.»

Kann denn der Aargau all diese Kosten stemmen? Ja, sagt Dieth. Der Aufgaben- und Finanzplan 2021–2024 weise infolge der Covid-19-Pandemie zwar hohe Defizite auf: «Diesen steht jedoch eine Ausgleichsreserve von 483 Millionen Franken gegenüber. Damit können nicht nur das Budget 2021, sondern auch die folgenden drei Planjahre ausgeglichen werden.» Zudem erwartet der Finanzdirektor trotz der Covid-­19-Mehrausgaben für die Rechnung 2020 weiterhin einen Überschuss in dreistelliger Millionenhöhe. Damit könne man sogar weitere Mittel in die Ausgleichsreserve einlegen.

Als Finanzdirektor sieht Dieth mit Blick auf das neue Jahr aber auch Positives. So bekommen Bund und Kantone voraussichtlich auch 2021 eine ­vierfache Ausschüttung, denn die Nationalbank schloss 2020 laut einer UBS-­Schätzung mit einem Plus von 25 Milliarden Franken ab. Dieth: «Eine vier- statt nur zweifache Ausschüttung wird unser Budget 2021 auf einen Schlag um 105 Millionen Franken verbessern.» Zudem bestehe eine berechtigte Hoffnung, dass der Wirtschaftseinbruch wegen Covid-19 nicht ganz so stark sein wird, wie in der Steuerprognose bisher erwartet. Dieth: «Das hängt nun von der Entwicklung in den nächsten Monaten ab.»