Corona-Infektion: Ferrum-Mitarbeiter geht zwei Tage lang arbeiten – warum Arbeitskollegen nicht getestet werden

Testen, testen, testen. Manche Länder versuchen so ihr Glück im Kampf gegen das Coronavirus. Möglichst viele Menschen sollen getestet werden. Die Strategie der Schweiz ist auf diesem Gebiet zurückhaltender. Während zum Höhepunkt der Krise noch kaum getestet wurde – es fehlte das benötigte Material –, werden laut BAG-Richtlinie mittlerweile Personen mit Symptomen getestet. Ausserdem enge Kontakt­personen von Corona-Infizierten, also Menschen, die sich während 15 Minuten näher als 1,5 Meter bei ihnen aufgehalten haben. Breitflächig getestet wird in der Bevölkerung nicht. Dies hat zuletzt die Ferrum Gruppe erfahren.

Das Unternehmen, das Sitze in Schafisheim und Rupperswil hat und unter anderem Dosen herstellt, hat einen Coronafall in den eigenen Reihen. Ein Mitarbeiter war in der Tesla Bar in Spreitenbach, die Schlagzeilen machte, weil sich dort auf einen Schlag 20 Menschen angesteckt hatten. Der Ferrum-Mitarbeiter hatte an den Tagen danach selbst keine Symptome, dass in der Bar das Coronavirus umging, erfuhr er erst später. So ging er nach dem Barbesuch noch zwei Tage lang zur Arbeit.

Als bekannt wurde, dass jemand in der Bar krank war, begab sich der Mitarbeiter in Isolation und wurde getestet. Der Test war positiv. «Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort unser Konzept für solche Fälle aktiviert», sagt CEO Adrian Fuchser. Zusammen mit dem Contact-Tracing-Center des Kantons prüften sie, ob die Person in den zwei Tagen enge Kontakte zu einem der Mitarbeiter hatte. Dank des internen Schutzkonzeptes des Unternehmens sei das aber nicht der Fall gewesen, so Fuchser. Deshalb mussten sich auch keine der Mitarbeitenden in Quarantäne begeben.

Um auf Nummer sicher zu gehen, hätte das Unternehmen gerne einige Mitarbeiter testen lassen. Laut Contact-Tracing-Center war das aber nicht nötig. Sicherheitshalber wandte sich das Un­ternehmen mit dem Fall auch ans Kantonsspital Aarau (KSA). Dieses führte den Test nicht durch. Solche Tests seien nicht sinnvoll, begründet das KSA. Zum konkreten Fall äussert sich Mediensprecherin Isabelle Wenzinger nicht. Grundsätzlich seien «Tests auf Vorrat» aber nicht sinnvoll. «Am nächsten Tag ist dieser Test bereits wieder veraltet, ich könnte mich in der Zwischenzeit angesteckt haben», so Wenzinger. Das KSA hält sich an die Vorgaben des Bundes und testet nur Personen mit Symptomen und auf Anordnung des Contact-Tracing-­Centers. Ähnlich tönt es beim Kantonsspital Baden. Tests auf Wunsch von Arbeitgebern werden nur in gut begründeten Ausnahmefällen durchgeführt, so Mediensprecher Omar Gisler. «Tests bei asymptomatischen Personen sind meist sinnlos, da sich die Personen bei negativen Ergebnissen in falscher Sicherheit wiegen.»

Das kantonale Gesundheitsamt äussert sich nicht zum konkreten Fall: «Bezüglich Testempfehlungen halten wir uns an die Vorgaben des BAG», lässt Mediensprecher Michel Hassler verlauten. Dem erkrankten Ferrum-Mitarbeiter geht es laut CEO Fuchser gut.