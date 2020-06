Corona-Hotspot im Aargau: Mehr als 20 Menschen haben sich in Spreitenbacher Bar angesteckt

Im Kanton Aargau ist es zu einem grösseren Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigt Kantonsärztin Yvonne Hummel gegenüber dem Regional-TV-Sender Tele M1: "Wir haben seit heute (Montag, Anm. d. Red.) Kenntnis, dass in der Tesla-Bar in Spreitenbach rund 20 Personen während eines Abends angesteckt worden sind." Neun davon wohnen im Aargau. Sie befinden sich in Isolation.

Verbindung zu Party in Zürcher Club

Die Infektionen stehen gemäss bisherigen Erkenntnissen mit dem sogenannten Superspreader-Event in einem Zürcher Club in Verbindung. Das teilt das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Montagabend mit. Es handelt sich dabei um den "Flamingo", in dem ein Mann am 21. Juni fünf Personen angesteckt hat.

Superspreader sind Erkrankte, die viele Personen infizieren. Ob in der Tesla-Bar eine solche Person anwesend war, wird laut Hummel untersucht.

In seiner Mitteilung weist das DGS darauf hin, dass das Contact-Tracing-Center auf korrekt geführte Präsenzlisten angewiesen ist. Nur so könnten die Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden. Nicht funktioniert hat das im Fall einer Ansteckung im Zürcher Club Flamingo: Dort machten viele Anwesende falsche Angaben auf der Kontaktliste. Andere wurden vom Kanton trotz korrekter Angaben nicht informiert.

Update folgt...