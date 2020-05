Corona-Hilfe: Warum wird der Kanton sein Geld nicht los? Gewerbeverband ortet Unterstützungslücke

Die Aargauer Regierung will ergänzend zu den Bundesmassnahmen für Wirtschaft und Kultur insgesamt über 300 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Damit sollen die Folgen der Coronakrise abgefedert werden. Bei der Vorstellung der entsprechenden re­gierungsrätlichen Botschaft an den Grossen Rat zeigte sich, dass in den ersten drei Wochen dieses kantonalen Programms seitens der Wirtschaft erst Unterstützung für rund 11 Millionen Franken nachgefragt worden sind. Dieser Betrag ist angesichts der Höhe der Einnahmenausfälle in vielen Branchen überraschend tief. Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann betonte dazu in der AZ, es sei wichtig zu wissen, dass der Kanton ergänzend zu den Massnahmen des Bundes Unterstützung gibt. Zudem habe die Regierung bewusst separate Gefässe für die Wirtschaft und den Kulturbereich geschaffen. Hofmann: Im Idealfall Geld nur abrufen, wenns wirklich nötig ist Viele Firmen haben den Bundeskredit zwar beansprucht, aber erst einen Teil davon bezogen. Der Rest stehe ihnen bei ihrer Bank bei Bedarf zur Verfügung, sagte Hofmann weiter: «Es ist der Idealfall, dass das Geld nur abgerufen wird, wenn es wirklich nötig wird. Die Firmen wissen ja, dass sie einen Kredit zurückzahlen müssen.» Ist genau dies das Problem? Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes (AGV), ortet eine Unterstützungslücke. Er hat inzwischen von Gewerbebetrieben etliche Rückmeldungen: «Teilweise sind es sehr emotionale Berichte», sagt Schmid. Der AGV habe von Beginn weg ausgeführt, sagt er weiter, dass der Kanton nicht ergänzend zu den Bundesmassnahmen unterstützen sollte, «sondern dort unterstützen sollte, wo Betriebe zwischen Stuhl und Bank fallen». Bekanntlich leiste der Kanton erst, wenn alle Möglichkeiten beim Bund ausgeschöpft sind.

Schmid: Solche Betriebe fallen zwischen Stuhl und Bank Doch wie äussert sich dies konkret? Schmid gibt der AZ anonymisierte ­Beispiele, die ihm gemeldet wurden und typisch für die Unterstützungs­lücke seien. Das therapeutische Reiten könne nicht angeboten werden, weil die Distanzregeln nicht eingehalten werden. Der Betrieb sei faktisch geschlossen, doch die Pferde müssen trotzdem gepflegt, gefüttert und betreut werden. Nebst den Mietkosten fallen also sehr hohe Betriebskosten an, die durch nichts gedeckt seien, so Schmid. Eine Weinhandelsgesellschaft wird von einem soeben im Pensionsalter stehenden Ehepaar geführt. Die Bestellungen aufgrund der abgesagten Festanlässe und geschlossenen Restaurants sind völlig weggebrochen. Das Ehepaar habe keinen Anspruch auf Kurzarbeit, weil sie soeben ins Pensionsalter gekommen sind.

Ein mittelgrosses Optikergeschäft hat über zehn Mitarbeitende. Der Laden ist mittlerweile zwei Monate geschlossen. Trotz Wiederöffnung fehle die Kundschaft. Einigen Mitarbeitenden müsse wohl oder übel gekündet werden. Die Kurzarbeitsentschädigung werde aber nicht an Personen ausgerichtet, die in Kündigung stehen. Alle diese Fälle belegen, ist Schmid überzeugt, «dass unser Vorschlag die richtige Lösung gewesen wäre: Die KMU erhalten vom Kanton einen Gemeinkosten-Beitrag à fonds perdu für die Monate April bis Juni». Dieser Beitrag könnte vom Betrieb frei verwendet werden (für Miete, Strom etc.). Ein Betrieb hätte nach Auffassung des AGV aber nur Anrecht, wenn der Umsatzeinbruch mindestens 50 Prozent (allenfalls auch 60 Prozent) betragen würde. Mittlerweile hätten die KMU festgestellt, «dass es schön und gut ist, wenn der Bund und der Kanton Überbrückungskredite gewähren, doch diese müssen zurückbezahlt werden», kritisiert Schmid. Bei einigen Betrieben sei ­bereits ein Erwachen gekommen. Denn die Kredite müssen zuerst erwirtschaftet werden, bevor sie zurückbezahlt werden können. Schmid: «Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die ­Betriebe vom Kanton keine Kredite wollen; die KMU fürchten die Überschuldung.»