Corona-Folgen Die Maske nimmt ihnen ihre Sprache: Die Pandemie setzt Gehörlosen besonders zu – so geht eine Aargauerin damit um Gehörlose Menschen sind in der Kommunikation eingeschränkt. Sie sind aufs Lippenlesen angewiesen. Masken verunmöglichen das und verschärfen damit das Problem. Zum Beispiel bei Franziska Müller-Matter aus Möhlin.

Franziska Müller-Matter kam bereits gehörlos auf die Welt. Chris Iseli

Stellen Sie sich vor, die Menschen würden seit einem Jahr nicht mehr mit Ihnen reden. Weder das Personal in der Migros noch der Kollege im Zugabteil vis-à-vis, ja nicht einmal der Zahnarzt während der Zahnreinigung. Ihre Freunde könnten Sie nicht mehr treffen. Und Sie könnten mit ihnen nicht telefonieren, auch nicht über Skype oder Zoom. Was würden Sie tun?

Was sich wie ein abstraktes Gedankenspiel anhört, ist für Gehörlose und teils auch für schwerhörige Menschen Realität. Sie kommunizieren über Gestik und Mimik, und vor allem übers Lippenlesen. Das ist im öffentlichen Raum im Moment unmöglich - die Masken haben den Gehörlosen ihre Sprache genommen.

Dadurch ist Franziska Müller-Matter vereinsamt. Die Bemühungen, mit der hörenden Welt in Kontakt zu bleiben, erschöpften sie. So sehr, dass sie sich Hilfe holen wollte: eine stationäre Kur in einer Klinik. Erholung. Und Gespräche. Doch nicht einmal das hat geklappt. Zumindest nicht in der Schweiz.

«Als gehörlose Person ist man nicht gleichberechtigt»

Franziska Müller-Matter kam gehörlos auf die Welt. Das Zuhause der 43-Jährigen in Möhlin ist so normal, wie man sich das nur vorstellen kann: Ein gepflasterter Weg führt zur Eingangstür, innen ist es blitzsauber, und Bilder vom Mann und den drei Söhnen schmücken die Wände. Nur die Lampe an einer Küchenwand ist etwas ungewöhnlich: Sie blinkt, wenn jemand klingelt.

Im Gespräch schaut Müller-Matter dem Gegenüber auf die Lippen. Und solange man deutlich spricht, versteht sie jeden Satz. Als das Gespräch andauert – und spätestens, als sich der Journalist daran gewöhnt hat, nur dann zu sprechen, wenn sie ihn anschaut – wird es richtig flüssig.

Die Gesellschaft ist auf Sprechen und Hören ausgerichtet, sagt sie etwa. Das beginnt bei so trivialen Dingen wie Fernsehprogrammen, geht über Kinovorführungen oder Konzerte und endet bei ungleichen Job- oder Weiterbildungschancen. Franziska Müller-Matter sagt:

«Als gehörlose Person ist man nicht gleichberechtigt. Das war aber schon vor der Pandemie so.»

Masken sind eine zusätzliche Belastung

Durch die Masken ist die Benachteiligung aber grösser geworden. «Zu Beginn der Pandemie war es besonders schlimm», erzählt sie. Der Bund erlaubt zwar, dass Kassiererinnen die Masken kurz ausziehen dürfen, um mit gehörlosen Menschen zu sprechen. Nur wissen das nicht alle. Oder sie wissen es, tun es aber trotzdem nicht. «Ich respektiere das», sagt Müller-Matter. Immerhin gehe es um die Gesundheit der Leute. «Aber es verletzt mich trotzdem.»

Je länger die Pandemie andauerte, desto besser wussten die Menschen Bescheid. Heute komme es zwar immer noch vor, dass nicht alle die Masken ausziehen, aber deutlich seltener. So habe das Ganze sogar etwas Gutes, sagt Müller-Matter:

«Die Pandemie hat den Menschen das Bewusstsein dafür geschärft, wie sie mit Gehörlosen umgehen müssen.»

«Die Gebärdensprache ist meine Sprache»

Kommunikationsschwierigkeiten beim Einkaufen sind das eine, fehlende Kontakte das andere. Der älteste Sohn ist bereits ausgezogen. Müller-Matters sind noch zu viert zu Hause. Die Fünferregel macht Besuch quasi unmöglich. Und auch Skype oder Zoom helfen ihr nicht. Ab Bildschirm Lippen zu lesen, sei so anstrengend, dass Gespräche unmöglich seien.

Sowieso: Lieber treffe sie sich mit anderen Gehörlosen. Nicht nur, weil das Lippenlesen auf Dauer anstrengend sei. Die Sprache der Hörenden: Sie ist nicht die ihre, zumindest nicht ganz. Das beginne schon beim Humor: Hörende hätten einen ganz anderen als Gehörlose. Ausserdem seien Gehörlose viel direkter.

Irgendetwas gab es immer, dass für sie einfach nicht ganz stimmte.

«Ich verspürte den Druck, mich der hörenden Welt anzupassen. Und ich war enttäuscht, weil ich die Erwartungen nicht erfüllte.»

Egal, wie sehr sie das Lippenlesen auch perfektionierte. Erst, als sie die Gebärdensprache lernte, merkte sie: «Das ist meine Sprache.»

Treffen mit anderen Gehörlosen helfen – sind aber im Moment schwierig

Deshalb trifft sich Franziska Müller-Matter in normalen Zeiten regelmässig mit anderen Gehörlosen. Sie machen gemeinsame Ausflüge – wegen Corona nun unmöglich.

Schliesslich meldete sich Müller-Matter für einen Kur-Aufenthalt an. Drei Kliniken in der Schweiz fragte sie an, keine einzige führte Gruppentherapien für Gehörlose durch. Erst in Deutschland wurde sie fündig. Angemeldet hat sie sich. Nun hofft sie, dass es klappen wird.

All das erzählt Müller-Matter, und noch einiges mehr. Geschichten, die so persönlich sind, dass sie sie nicht in der Zeitung lesen möchte. Dabei wirkt sie meistens gefasst. Nur einmal droht sie die Selbstbeherrschung zu verlieren: als sie auf ihre Söhne zu sprechen kommt. Zwei sind gehörlos, einer schwerhörig. Wie meistern sie die Pandemie? Unterschiedlich, antwortet sie. Und ergänzt: Sie habe Angst, dass ihre Söhne vereinsamen.