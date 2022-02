Corona Der Ausgang ist wieder normal: Freude nach dem ersten Wochenende über die Aufhebung der Massnahmen Zwei Monate lang konnte in Clubs nur, wer ein 2G+-Zertifikat hatte. Seit Donnerstag gibt es die meisten Massnahmen nicht mehr - in Baden feierte man das fast wie einen Olympia-Sieg.

Das Löschwasserbecken (LWB) in Baden, hier im Dezember, kurz bevor die strengeren Regeln eingeführt wurden. Seit Donnerstag sind Zertifikats- und Maskenpflicht Geschichte. Dominic Kobelt

Es war das erste Wochenende ohne Zertifikatspflicht, Personenbeschränkungen und Maskenzwang. Am Mittwoch rief der Bundesrat die Freiheit aus, am Wochenende wurde diese gebührend gefeiert – auch in Baden: «Es gab eine Stimmung wie nach einem Olympia-Sieg», sagte Dano Dreyer, Besitzer des Badener Clubs Löschwasserbeckens (LWB) und der Henry’s Sports Bar, am Sonntag auf Anfrage.

Dano Dreyer, Besitzer der Henry's Sports Bar und des LWB in Baden. az

Da die Masken fielen, sehe man wieder Leute lächeln, könne ihre Mimik lesen, «das gibt ein schönes Gefühl», so Dreyer. Fürs Personal schliesslich sei es eine Erleichterung, dass es sich jetzt nicht mehr um die Einhaltung der Schutzbestimmungen und Kontrollen von Zertifikaten kümmern muss, die Angestellten könnten sich jetzt wieder auf anderes konzentrieren.

Reibereien unter Gästen blieben aus

Ein Thema seien die Schutzmassnahmen respektive deren Aufhebung in Gesprächen der Gäste zwar noch gewesen, wie Dreyer feststellte. «Zu Reibungen zwischen Befürwortern und Gegnern kam es aber überhaupt nicht», sagte er. Er hat die gelöste Stimmung und mehr Publikum nicht nur in seinem Club und in seiner Bar wahrgenommen.

In der ganzen Stadt seien am Freitag und Samstag mehr Leute unterwegs gewesen als in den Wochen zuvor. Das könne zwar auch mit dem guten Wetter zusammenhängen, glaubt der Club-Besitzer, doch: «Es war durchgehend alles positiv», freut er sich.

Boiler in Aarau: Kein Unterschied

Michael Ganz, Betreiber Boiler Club in Aarau. Alex Spichale

Zurückhaltender äussert sich Michael Ganz, Besitzer des Clubs Boiler in Aarau. Er habe bei der Gästezahl keinen Unterschied gegenüber der Zeit mit Schutzmassnahmen festgestellt, wie er auf Anfrage sagte. Der kleine Boiler-Club sei unter den Schutzbestimmungen jeweils gut gefüllt gewesen, und das war er auch am vergangenen Wochenende.

«Der Betrieb lief auch in den letzten zwei Monaten gut», so Ganz, mehr Platz hätte er gar nicht. Auch sei unklar, wie viele Gäste der Gastronomie jetzt fernblieben, weil sie sich ohne die Massnahmen unsicher fühlten. Dennoch zieht Ganz ein positives Fazit: «Es lief sehr gut. Wie vorher auch.»

Seit dem 20. Dezember durften nur noch geimpfte und genesene Personen in Bars und Restaurants. Für Clubs und Discos brauchte es zusätzlich einen negativen Test, wenn Impfung oder Genesung länger als vier Monate zurücklagen. Am 16. Februar hat der Bundesrat beschlossen, praktisch alle Corona-Schutzmassnahmen wieder aufzuheben, darunter auch die Regeln für die Gastronomie.