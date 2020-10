Contact-Tracing überlastet: Jetzt regiert im Aargau das Prinzip Hoffnung

Ich arbeite seit Donnerstag zu Hause – das ist für einen Journalisten nicht weiter ungewöhnlich, seit dem Ausbruch der Coronapandemie sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Bei mir ist der Fall allerdings etwas speziell: Ich bin freiwillig im Homeoffice, müsste aber eigentlich in Quarantäne sein. Denn ich hatte kürzlich Kontakt mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bisher hat mich niemand vom Contact-Tracing-Center angerufen und in Quarantäne geschickt – der Fall zeigt, was die Überlastung der Contact Tracer konkret bedeutet.

Thomas S. (Name geändert) ist ein junger Handballer, der einerseits bei der zweiten Mannschaft des HSC Suhr Aarau in der 2. Liga, andererseits bei der HSG Siggenthal in der 1. Liga spielt. Ich bin Trainer beim HSC II, am vergangenen Samstag hatten wir ein Meisterschaftsspiel gegen den TV Muri. Bei diesem Spiel war Thomas S. dabei, ebenso am Sonntag, als die HSG Siggenthal in der 1. Liga gegen Kloten spielte.

Teams gehen freiwillig in Quarantäne

Er spielte in beiden Partien gut und trug dazu bei, dass die 2. Liga-Mannschaft des HSC und das 1. Liga-Team von Siggenthal ihre Spiele gewannen. Am Montag verspürte Thomas leichte Symptome, die auf eine mögliche Covid-Erkrankung hindeuteten. Am Dienstag liess er sich bei seiner Hausärztin testen, am Mittwochmorgen teilte sie Thomas das Resultat mit: positiv. Kurz darauf meldete sich der Spieler bei mir und informierte mich darüber. Zudem orientierte Thomas auch den Trainer von Siggenthal, dass er positiv auf Covid getestet worden war.