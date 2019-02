«Hauswirtschaft ist mehr als Kochen und Putzen», sagt Colette Basler, SP-Grossrätin und Co-Geschäftsführerin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV). Die Hauswirtschaft sei ein wichtiges Thema im Verband und habe sich für einen Aktionstag daher angeboten. Unter anderem deshalb ist Basler der Welttag der Hauswirtschaft ein wichtiges Anliegen. Dieser Tag findet seit 1982 jeweils am 21. März statt und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto – dieses Jahr ist es «Hauswirtschaft: kreativ und Ideenreich für nachhaltige Entwicklung».

Einen solchen Aktionstag durchzuführen, habe der Verband eigentlich schon länger vorgehabt, erklärt Basler «Meine Vorgängerin hat das Thema aufgenommen und mit der Planung begonnen». Colette Basler ist erst seit dem 1. Mai vergangenen Jahres Co-Geschäftsführerin des SBLV. Ab diesem Zeitpunkt hat sie die Organisation des Tags in die Hand genommen: «Ich habe mich sofort wohlgefühlt und hatte eine Vision des Tags vor Augen», sagt die Bäuerin aus Zeihen.

«Sportlicher Zeitplan»

An ihrer anfänglichen Vision hat sich in den letzten Monaten jedoch einiges verändert. «Wir wollten ursprünglich alle Schulen ermuntern, mit ihren Hauswirtschaftsklassen für andere zu kochen», so Colette Basler. Sei dies für Parallelklassen, Eltern oder Fremde. Doch da kam bereits die erste Schwierigkeit auf: Das Fach Hauswirtschaft gibt es nicht in allen Kantonen. «Im Tessin beispielsweise steht es nicht auf dem Stundenplan, auch als Freifach kann man es nicht wählen», erzählt Basler. Auch der ursprünglich geplante Wettbewerb, welche Schulklasse den besten Slogan für den Hauswirtschaftstag findet, musste abgesagt werden. «Wir haben gemerkt, dass der Zeitplan ziemlich sportlich ist», sagt Basler.

Es wurde also umgedacht: Nicht nur Volksschulen, sondern auch andere Institutionen sollen am Aktionstag mitmachen. «Es spielt keine Rolle, wer sich beteiligt. Es geht ums Fach», sagt Basler. Die Slogans für die Flyer hat der Bäuerinnen- und Landfrauenverband schliesslich selber gestaltet, weil ein Wettbewerb zu zeitaufwendig gewesen wäre. Für die Werbekampagne haben Jugendliche mehrere Hauswirtschaftsszenen nachgestellt. Die drei Sujets zeigen Jugendliche beim Einkaufen auf dem Hofladen (Korb bekommen? Geh damit einkaufen!), in einer Werkstatt (Schraube locker? Bei uns sicher nicht!) und in der Backstube (Ist der Ofen aus? Aufheizen und Pizza backen!). «Denn auch das Einkaufen und handwerkliche Aufgaben gehören zur Hauswirtschaft. Jugendliche sollen nicht nur kochen, sondern auch eine Glühbirne wechseln können», so Colette Basler.