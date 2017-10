Sind wir egoistischer geworden? Dass in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen immer weniger bereit sind, zu verzichten und zu teilen, das ist etwas, das Claudia Wettstein nachdenklich stimmt. «Wir werden immer unsolidarischer», sagt Wettstein, die am Empfang in einem Museum arbeitet.

Sie selbst hat vor allem ihren Kindern viel Zeit geschenkt. Heute kommt das zurück: «Ich finde es ganz toll, wie sie ihren Weg machen. Die viele Zeit, in der ich versucht habe ihnen einen guten Boden zu geben, hat sich gelohnt.»

