Chronische Krankheit «Als hätte mir jemand ein Messer in die Gebärmutter gestochen»: Wenn die Periode zur Qual wird – ein Erfahrungsbericht Ich habe Endometriose. So wie jede zehnte Frau. Seit Jahren kämpfe ich während meiner Tage mit unerträglichen Schmerzen – bis zur Bewusstlosigkeit. Der Weg zur Diagnose war lang und ich stiess auf viel Unverständnis. Doch jetzt habe ich einen Namen für mein Leiden und will zeigen, dass man nicht allein ist.

Exklusiv für Abonnenten

*Melanie Köchli, 25, kommt aus Sarmenstorf und ist Praktikantin bei CH Media. Sandra Ardizzone

Wann die Schmerzen zum ersten Mal auftraten, weiss ich nicht mehr. Ich war wohl ungefähr 14 Jahre alt. Wie jeden Monat kam meine Periode, aber dieses Mal war es anders. Ich litt unter unerträglichen Schmerzen. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand ein Messer in die Gebärmutter gestochen und drehe dieses langsam um. So beschreibe ich die Schmerzen auch heute noch. Diese Schmerzen wurden meine treuen Begleiter. Ich litt jeden Monat mindestens fünf Tage lang.

Doch es sind nicht nur Schmerzen, an die ich mich erinnere. Mehrmals kollabierte ich während meiner Periode. Mein Kreislauf machte nicht mit – da half auch keine Schokolade, Cola oder Traubenzucker. Das Aufstehen am Morgen fiel mir besonders schwer, meistens gab es nur eine Position, in der die Schmerzen erträglich waren. Bewegen wollte ich mich nicht, sonst nahm der Schmerz zu.

Die Pille als Hilfe gegen Schmerzen

Mein Hausarzt verschrieb mir Schmerzmittel, die ich während meiner Periode drei bis vier Mal am Tag nehmen sollte. Die Tabletten halfen, aber gut war es nicht.

Es gab Tage, da war der Badezimmerboden mit Abstand der bequemste Ort zum Liegen.

Ausserdem befand sich die Toilette gleich in der Nähe, falls ich mich übergeben musste. So lebte ich mein Leben, bis ich 17 war.

2015 hatte ich genug. Ich dachte: «Es kann doch nicht normal sein, dass ich mich jeden Monat für fünf Tage vor Schmerzen kaum bewegen kann.» Die Frauenärztin verschrieb mir die Pille. Nicht zur Verhütung, sondern um die Schmerzen einzuschränken. Sie wurden erträglicher, ich glaubte, dass alles vorbei war – und setzte die Pille ab.

Scham, psychische Probleme und Abwesenheit bei der Arbeit

Während meiner Lehre fehlte ich mehrmals pro Jahr in meinem Betrieb. Mein Chef kannte den wahren Grund meiner Abwesenheit nicht. Als pubertierendes Mädchen war es mir zu peinlich, mit ihm darüber zu sprechen. Die Scham war zu gross und ich wusste selbst nicht, was los war. Ich suchte andere Gründe, etwa Migräne, die ich manchmal gleichzeitig mit meinen Tagen hatte, oder Schwindel, der mich regelmässig begleitete.

So kam es einmal vor, dass ich auf dem Weg zur Arbeit vor Schwindel zusammenklappte. Ich lag auf dem Weg, im Winter bei Minusgraden, und rief meinen grossen Bruder an, der mich holen kam.

Meine Mutter meldete mich krank. Ich wollte arbeiten, aber mein Körper machte nicht mit. Dies nahm mich psychisch sehr mit. Es fällt schwer, wenn der eigene Körper nicht so funktioniert, wie man will.

Mehr Verständnis wäre schön gewesen

Mein damaliger Arbeitgeber hatte wenig Verständnis für meine Absenzen. Zu einem gewissen Grad kann ich dies verstehen. Ich war angestellt, um zu arbeiten und nicht, um krank zu sein. Und doch hätte es mir enorm geholfen, wenn er einfühlsamer reagiert hätte. Schliesslich fehlte ich nicht absichtlich.

Regelmässig kämpfe ich gegen Schwindel und Übelkeit – insbesondere während meiner Tage. Sandra Ardizzone

In der Berufsschule war mir manchmal so schlecht und schwindlig, dass ich den Unterricht verlassen musste. Glücklicherweise haben meine Freundinnen mir immer geholfen, sei es mit Schokolade für meinen Kreislauf oder indem sie mir meine Aufgaben und den Schulstoff mitbrachten. Ich bin heute noch mit ihnen befreundet und sehr dankbar, dass sie mich unterstützen. Unterstützung und Verständnis, egal ob von Familie, Freunden oder Aussenstehenden, ist wichtig. Keine Person sucht sich freiwillig Schmerzen aus und ein gutes Umfeld kann einen riesigen Unterschied machen.

Sorge vom Geschichtslehrer, fehlendes Verständnis der Sportlehrerin

Doch auch in der Berufsschule stiess ich auf Unverständnis. Etwa als wir im Sportunterricht während meiner Tage schwimmen sollten. Ich konnte mich kaum aufrecht halten und schwimmen wollte ich erst recht nicht. Ich fühlte mich nicht wohl. Meine Sportlehrerin zeigte wenig Verständnis und schickte mich nach längerem Hin und Her auf einen Lauf durch Aarau. Bei über 25 Grad musste ich mit grossen Schmerzen durch die Stadt rennen und Beweisfotos schiessen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich unterwegs zusammengebrochen wäre.

Nicht alle Lehrer waren so. Als ich einmal wegen Schwindel nach Hause musste, rief mich später der Geschichtslehrer an, um sich nach mir zu erkundigen.

Für ihn war es vielleicht keine grosse Sache, aber sein Anruf bedeutete mir viel. Es zeigte mir, dass es auch Lehrer gab, die um ihre Schüler besorgt waren.

Nein zur Pille, ja zur Abklärung

Über die Jahre hinweg nahm ich die Pille zwischenzeitlich wieder und setzte sie dann erneut ab. Mitte 2020 kamen die Schmerzen zurück. Meine Frauenärztin bot mir dieses Mal eine neue Option: eine Abklärung beim Endometriosezentrum im Kantonsspital Aarau.

Ich hatte zuvor nur wenig über Endometriose gehört, aber ich wollte endlich den Grund für meine Schmerzen wissen. Daher entschied ich mich gegen die Pille und für die Abklärung.

Was ist Endometriose? Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei welcher man Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ähnlich ist, ausserhalb der Gebärmutterhöhle findet. Die genaue Ursache für Endometriose ist unklar. Bei 90 Prozent aller menstruierenden Personen fliesst das Menstruationsblut nicht nur vaginal ab. Ein Teil fliesst in die Bauchhöhle. Während die meisten diese Gebärmutterschleimhautzellen abbauen, ist dieser Vorgang bei Personen mit Endometriose gestört. Das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut wächst an einem neuen Ort an und wächst und blutet mit jedem Monatszyklus. Dies führt zu lokalen Entzündungsreaktionen, die Schmerzen verursachen. (mek) Schematische Darstellung von Endometriose. Melanie Köchli

Obwohl rund zehn Prozent aller menstruierenden Personen an Endometriose leiden, ist die Krankheit untererforscht. Viele glauben, dass ihre Regelschmerzen normal sind. Zwischen den ersten Schmerzen und der Diagnose liegen oft mehrere Jahre und es gibt auch Ärzte, die noch nie von Endometriose gehört haben. Weil die Menstruation immer noch ein Tabuthema ist, ist Endometriose trotz ihrer Verbreitung unbekannt.

Ein paar Monate zu warten, ist nicht so schlimm

Neben einem Fragebogen und Gespräch wurde ich mit Ultraschall untersucht. Endometriose erkennt man meist nur in schweren Fällen im Ultraschall, bei mir sah man: nichts. Die zuständige Ärztin vermutete eine Adenomyose. Diagnostizieren könne man dies jedoch nur durch eine Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie). Daher bleibt es bei einem Verdacht. Eine Hysterektomie kommt für mich momentan nicht in Frage.

Was ist Adenomyose? Bei der Adenomyose lagert sich die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmuttermuskulatur ab. Dies, weil sich die Gebärmutter während der Menstruation krampfartig zusammenzieht, was zu kleinsten Risschen in der Gebärmuttermuskulatur führen kann. Durch diese Verletzungen gelangt die Schleimhaut in die Gebärmuttermuskulatur und siedelt sich dort an. Je mehr Adenomyoseherde bestehen, desto stärker und schmerzhafter werden die Krämpfe, was wiederum die Bildung kleiner Risse fördert und zur Zunahme von Adenomyose führt. (mek)

Um Endometriose zu diagnostizieren, ist eine Bauchspiegelung nötig. Aufgrund der Pandemie fanden nur notwendige Operationen statt. Also musste ich warten. Ich fand:

«Na gut, ich lebe seit mindestens zehn Jahren mit diesen Schmerzen, ein paar Monate machen keinen Unterschied mehr.»

Erneut wurden mir Schmerzmittel verschrieben. Ausserdem wurde mir empfohlen, mit Homöopathie oder Traditioneller Chinesischer Medizin zu experimentieren. Vielen Endometriose-Betroffenen helfen diese alternativen Methoden. Glücklicherweise betreibt meine Tante eine Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin. Die Behandlung half, aber schmerzfrei war ich nicht.

Endlich habe ich einen Namen für die Schmerzen

Im Sommer 2021 konnte ich endlich zur Bauchspiegelung. Als ich nach der Operation erfuhr, dass tatsächlich Endometrioseherde gefunden wurden, weinte ich in meinem Spitalbett. Das Problem war nicht gelöst, aber es hatte einen Namen. Es war keine Einbildung. Endlich konnte ich sagen, weshalb ich solche Schmerzen habe.

Direkt nach der Bauchspiegelung entstand dieses Foto. Ich fühlte mich miserabel, aber erleichtert. Melanie Köchli

Ich habe die leichteste Form von Endometriose, die Ausprägung steht allerdings nicht in Verbindung mit den Schmerzen, die eine Person fühlt. Jemand mit schwacher Endometriose kann stärkere Schmerzen verspüren als jemand mit ausgeprägter Endometriose.

Erneut begann ich auf Anraten meiner Frauenärztin, die Pille zu nehmen. Diesmal aber drei bis vier Monate lang ohne Unterbrechung. Das Ziel dieser Dauereinnahme ist, dass ich meine Periode so selten wie möglich habe und nicht mehr monatlich leiden muss.

Die vielen Symptome der Endometriose

Dennoch ist nicht alles gut. Die Symptome von Endometriose sind vielseitig. Je mehr ich darüber lese, desto mehr macht so einiges in meinem Leben Sinn. Ich fühle mich oft müde und schlapp. Lange dachte ich, dass es allen so ging und es nur niemand aussprach, aber Müdigkeit und Erschöpfung sind Symptome von Endometriose.

Ich kann nachts zehn Stunden schlafen, aufwachen, am Nachmittag nochmals drei Stunden schlafen und mich immer noch müde fühlen.

Endometriose führt bei vielen Frauen auch zu Problemen beim Schwangerwerden. Ja, ich möchte irgendwann Kinder, aber dieses Problem muss ich wohl in der Zukunft angehen. Vielleicht habe ich Glück und sehe mich mit keinerlei Schwierigkeiten konfrontiert. Da ich es nicht weiss, geistern mir diese Gedanken immer wieder im Kopf herum und stimmen mich nachdenklich – ändern kann ich es nicht.

Symptome von Endometriose starke Bauch- oder Rückenschmerzen

Menstruationsschmerzen

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

Schmerzen und Blut beim Wasserlösen oder Stuhlgang

unregelmässige Perioden

Blähungsgefühl

ständige Müdigkeit

Depressionen

Probleme, schwanger zu werden

Ich will mich nicht einschränken lassen

Blähungen gehören ebenfalls zu meinem Alltag.

Zudem kann es vorkommen, dass ich aus dem Nichts Schmerzen im Unterleib verspüre, obwohl ich meine Tage nicht habe.

Die Depressionen, die mich seit Jahren begleiten, sind nicht nur auf die Endometriose zurückzuführen, aber die regelmässigen Schmerzen helfen sicher nicht.

Trotzdem lebe ich ein normales Leben. Ich treffe mich mit Freunden, arbeite, habe Hobbys und mache Sport. Ich will mich nicht einschränken lassen. Aber es gibt Tage, an denen ich mich einschränken muss. Besonders während meiner Periode. Wenn das Aufstehen wieder ein Kampf ist und es nur eine bequeme Position gibt. Ich schätze mich jedoch als glücklich, denn ich leide sicherlich nicht so schlimm wie andere. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich keine schlechten Tage habe.

Um meine Periode so angenehm wie möglich zu machen, helfen neben Schmerzmitteln und Magnesium auch eine warme Bettflasche, Tees und ein kleines Menstruationspad. Dieses strahlt Wärme und kleine Vibrationen aus, wenn ich es auf meinen Unterleib klebe. Schmerzfrei sind meine Tage nicht, aber ich kann es wenigstens aushalten.

Wärmeflasche, Pille, Schmerztabletten, Magnesium und Menstruationspad gehören zu meiner Standardausrüstung für die Periode. Melanie Köchli

«Tu nicht so, es kann nicht so schlimm sein»

Meine Familie ist sehr verständnisvoll. Sie kennen es von mir nicht anders. Alle wissen, dass ich während meiner Tage eine andere Person bin. Ich reagiere schnell gereizt (wer wäre das nicht, wenn er konstant Schmerzen hat?) und eher launisch. Leider bekommen sie das am meisten zu spüren. Nur selten gab es Kommentare wie: «Tu nicht so, es kann nicht so schlimm sein.» Seit meiner Diagnose haben solche Aussagen gänzlich aufgehört.

Vor der Operation kam ein Kommentar, der mir wehtat. Meine Mutter sagte mir, sie rechne damit, dass ich keine Endometriose habe und meine Schmerzen normal seien. Als junge Frau habe sie ebenfalls schmerzhafte Perioden gehabt und die Schmerzen würden mit der Zeit weggehen. Ich fühlte mich, als würde sie mir nicht glauben. Jetzt, mit etwas Distanz betrachtet, weiss ich, dass sie es nicht so meinte. Sie sprach wohl als eine Mutter, die nicht will, dass ihre Tochter an einer chronischen Krankheit leidet. Welche Mutter will das schon?

Seit der Diagnose stosse ich auf mehr Verständnis

Endometriose definiert mich nicht, aber es hilft, eine Diagnose zu haben. Sandra Ardizzone

Seit meiner Diagnose hat sich mein Leben nicht gross verändert, ich führe es gleich wie zuvor. Aber nun, da ich einen Grund für meine Schmerzen habe – dem Ganzen einen Namen geben kann –, fühle ich mich etwas leichter. Ich kann anderen Menschen sagen, dass ich an einer chronischen Krankheit namens Endometriose leide. Vielen muss ich zwar erklären, was Endometriose ist, aber ich merke, dass ich auf mehr Verständnis stosse als früher, als ich einfach Schmerzen während meiner Tage hatte.

Ich habe auch beschlossen, dass für mich ein offener Umgang mit dem Thema der richtige Weg ist. Endometriose ist ein Teil von mir und bis jetzt gibt es keine Heilung.

Je mehr darüber gesprochen wird, desto eher können andere Menschen realisieren, dass es einen Grund für ihre Regelschmerzen gibt und dass es nicht normal ist, jeden Monat Höllenqualen zu leiden.

Und auch, dass man mit den Schmerzen nicht allein ist.