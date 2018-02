Die schwarze Liste anwenden will auch der SVP-Gesundheitspolitiker und Grossrat Clemens Hochreuter. Seit 1. Januar sind die Gemeinden ja für Verlustscheine zuständig. Es sei in ihrem grössten Interesse, sehr genau hinzuschauen, ob jemand Sozialhilfeempfänger ist und nicht zahlen kann oder sein Geld einfach für anderes ausgibt und nicht zahlen will. Auf Letztere müsse man den Druck unbedingt erhöhen: «Die Gemeinden merken sehr schnell, was man im Einzelfall machen kann und muss. Sie können jetzt die Spreu vom Weizen trennen.» Wie weit man Patienten auf der schwarzen Liste behandle, müsse man, ausgehend vom Notfallbegriff des Kantons, im Einzelfall pragmatisch handhaben, sagt Hochreuter. (MKU)