Christiane Guyer liegt über dem absoluten Mehr – trotzdem reicht es nicht zur Wahl

Als das Schlussresultat der Regierungsratswahl feststand, war ihr die Enttäuschung anzusehen. Christiane Guyer, Stadträtin der Grünen in Zofingen und einzige Frau mit reellen Wahlchancen, schaffte den Einzug in die Regierung nicht. Und auch zu einem zweiten Wahlgang kommt es nicht. Guyer erreichte zwar das absolute Mehr – die vier Bisherigen und Dieter Egli machten aber mehr Wählerstimmen.

Dabei sah es zwischendurch gar nicht schlecht aus für Guyer. In der Stadt Zofingen machte sie das beste Resultat aller Kandidierenden, im Bezirk Zofingen lag sie vor Dieter Egli auf dem fünften Platz. «Ich stelle fest: Dort, wo ich politisiere, habe ich ein Spitzenresultat erzielt. Es liegt also nicht an meiner Person, sondern zum Teil sicher an meiner Bekanntheit, die im Aargauer Osten weniger gross ist als im Westen», versucht sich Guyer an einer Erklärung.