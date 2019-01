Grosses Sicherheitsaufgebot am Dienstagmorgen in der Region Habsburg: Bereits am Waldrand in Windisch stehen die ersten Fahrzeuge der Kantonspolizei Aargau. Auf dem Weg nach Habsburg sind überall mit Gewehr ausgestattete Polizisten anzutreffen. Es herrscht Ausnahmezustand im Stammlande der einst weltumspannenden Dynastie der Habsburger. Der Grund: Chinas Vizepräsident Wang Qishan nutzt seinen Aufenthalt in der Schweiz im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos für einen Besuch im Kanton Aargau. Als Historiker interessiert sich der 70-jährige Vizepräsident speziell für die Habsburger und ihr Schloss.

Über der 430-Seelen-Gemeinde kreist kurz vor 10.30 Uhr ein Helikopter. Die Kantonspolizei Aargau hat den Auftrag, die Sicherheit und den geordneten Ablauf des Besuchs sicherzustellen. Dazu begleitet die Kapo den Konvoi des Staatsmanns von der Raststätte Würenlos her bis zum Schloss Habsburg und nach dem Besuch von dort zurück an die Zürcher Kantonsgrenze.

Im Zentrum der Macht

Bei der Barriere vor der Schlosszufahrt empfangen Landammann Urs Hofmann und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno Wang Qishan und seine Delegation. Zusammen laufen sie auf den Schlossplatz, wo sie mit Fanfaren-Klängen der Aarauer Turmbläser begrüsst werden. Hier erklärt Hofmann Wang, wie sich das Weltreich ab dem Jahr 1020 von Habsburg aus in alle Himmelsrichtungen entwickelt hatte. Der Landammann zeigt auf den Boden und sagt: «Bis Macao sind es 9210 Kilometer.» Chinas Vizepräsident nickt.

Über den roten Teppich und vorbei an der chinesischen, Aargauer und Schweizer Fahne gehts ins Schlossinnere. Über steile Holztreppen steigt die Gruppe zum Turm hinauf. Kurator Thomas Frei von Museum Aargau erinnert daran, wie die Habsburger klein und bescheiden angefangen hatten. Zusammen mit Schweinen und Hühnern lebten sie auf dem Schloss. Wang ist ein aufmerksamer Zuhörer.