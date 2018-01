Wie sind 2018 die Aussichten für den Wirtschaftsstandort Aargau?

Philipp Knecht: Bei der Standortqualität liegt der Kanton Aargau schweizweit auf dem sehr guten dritten Platz und punktet mit attraktiver Steuerbelastung für Firmen sowie überdurchschnittlicher Erreichbarkeit. Die unterdurchschnittliche Entwicklung war auf konjunkturelle Faktoren zurückzuführen: Der Industriesektor ist im Aargau überproportional vertreten, und dieser litt nach der Finanzkrise unter einem lethargischen Wachstum in Europa und einer starken Aufwertung des Frankens. Der globale Wirtschaftsaufschwung, anziehende Investitionen und der schwächere Franken dürften im Jahr 2018 den Aargauer Industrieunternehmen mehr Rückenwind geben.

Dann ist der Frankenschock im Kanton Aargau überwunden?

Beim Frankenwechselkurs gegenüber dem Euro ist der Schock im Moment überwunden. Wir erwarten eine leichte Abschwächung des Frankens, wobei dieser aber hoch bewertet bleiben wird. Gleichzeitig erhalten die Unternehmen Rückenwind durch die steigende ausländische Nachfrage. Wie stark der Frankenschock Unternehmen betroffen hat, hängt aber auch von firmenspezifischen Faktoren ab. Eine hohe Innovationsfähigkeit und der Fokus auf Qualität waren sicher von Vorteil. Die Umfrage des Aargauer Gewerbeverbands zeigt, dass die Sorgen der KMU bezüglich des Euro-Wechselkurses abnehmen. Steigende Unternehmensgewinne im 2018 dürften zu höheren Steuereinnahmen führen.

Kann sich folglich auch die Industrie erholen, oder ist die Deindustrialisierung unaufhaltsam?

Der sinkende Anteil der Industrie an der Wertschöpfung ist ein globales Phänomen, wobei dies primär am schnelleren Wachstum im Dienstleistungssektor liegt als an einem effektiven Abbau der Industrie. Im Aargau ist der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Beschäftigung höher als im Schweizer Durchschnitt. Seit August 2017 haben jedoch die Exporte der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie schweizweit und im Aargau markant angezogen. Dies gibt Hoffnung, dass der Beschäftigungsaufbau begonnen hat.

Dafür wird der Ruf nach Fachkräften lauter. Was kann man tun?

Die Unternehmen im Kanton sind mehr denn je auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen. 25 Prozent der Aargauer KMU sind akut von einem Fachkräftemangel betroffen. Das ist zurzeit auch die grösste Sorge der Aargauer KMU. Der Mangel in Industrie und Bau ist grösser als bei Dienstleistungen. Die kantonale Bildungsstrategie will ja insbesondere die Fächer Naturwissenschaft und Technik stärken und den Wissenstransfer in die Aargauer Wirtschaft forcieren.

Die Einwanderung geht zurück, doch es wird gebaut wie zuvor. Wie riskant ist das?

Der Aargau weist über die Periode 2005–2017 eine unterdurchschnittliche Preisentwicklung bei Wohneigentum auf. Die Einwanderung geht zwar zurück, aber wir erwarten aufgrund der weiterhin tiefen Zinsen eine anhaltende Nachfrage nach Wohneigentum. Die höheren Leerstände im Aargau sind vor allem auf eine Ausweitung des Angebots bei Mietwohnungen zurückzuführen, welche mittelbar vor allem zu einem steigenden Leerstand bei Wohnungen in Altbauten führen. Preisrisiken sehen wir darum eher bei Mietobjekten wie Mietwohnungen als bei Wohneigentum.