Chefarzt kommt wieder nach Aarau: Javier Fandino wird neu in der Hirslanden Klinik operieren

Bei Hirslanden könne sich Javier Fandino als Belegarzt auf seine Stärke als Operateur konzentrieren. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Javier Fandino ist in der Region bestens bekannt, war er doch von 2012 bis 2020 Chefarzt und Leiter der Klinik für Neurochirurgie am Kantonsspital Aarau, nachdem er dort fünf Jahre lang als Leitender Arzt und stellvertretender Chefarzt tätig war. Er verliess das KSA aber nicht auf eigenen Wunsch. Er wurde entlassen.

Der Neurochirurg verfüge über enorm viel Erfahrung und weise eine umfangreiche wissenschaftliche Publikationsliste auf, schreibt die Hirslanden Klinik weiter. 1998 bis 2000 absolvierte er eine Fellowship an der University of Virginia und der University of Cincinatti in den USA. Als Oberarzt arbeitete er auch am Universitätsspital Zürich sowie am Inselspital Bern. (az)