Anders beurteilte das Universitätsspital Basel im Herbst 2014 einen ähnlichen Fall. Das Spital entliess Victor Valderrabano, den Chefarzt der Orthopädie, und stellte ihn per sofort frei. Der Vorwurf war derselbe wie nun in Baden: Valderrabano wurde angelastet, er habe für Operationen Honorare bezogen, bei denen er nicht am OP-Tisch stand. Gegenüber der «Basler Zeitung» sagte der Arzt damals: «Paralleloperationen sind in der Spitalpraxis gang und gäbe.» Chirurgen könnten mehrere Operationen zugleich abwickeln und zwischen den Sälen pendeln.

Dazu kommt die Möglichkeit der Instruktionsdelegation: Am Universitätsspital Basel galt laut dem Reglement zur Zeit des Falls Valderrabano eine Leistung als in eigenem Namen erbracht, wenn sie vom Arzt selber ausgeführt, von ihm instruiert oder überwacht wird. Wo sich der Arzt für die Überwachung einer Operation aufhalten muss, wird in jedem Spital anders gehandhabt. In der Schweiz gebe es keine einheitlichen Regeln zur Instruktionsdelegation, sagte der Rechtsanwalt von Victor Valderrabano damals der «bz Basel». Im Juni 2016 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Valderrabano ein, zuvor hatten sich der Arzt und das Spital auf einen Vergleich geeinigt.

Ehrenkodex am Kantonsspital

Auf die Frage, wie Paralleloperationen und Instruktionsdelegation am Kantonsspital Baden geregelt sind, verweist Gisler auf den Ehrenkodex der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie. Dieser gelte bei der Honorarabrechnung für halbprivat- und privat versicherte Patienten und besage unter anderem, dass Eingriffe vom Operateur persönlich durchgeführt werden.

«Dies bedeutet, dass der Operateur alle wesentlichen und kritischen Schritte selbst durchführt oder in lehrender Funktion persönlich anwesend assistiert», heisst es im Kodex. Zu diesen wichtigen Schritten gehören demnach «alle vor, während und nach dem Eingriff zu treffenden Indikationen und Entscheidungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Vorgehen und die von der Erfahrung und der Fähigkeit des Operateurs abhängigen technischen Schritte».

Ausnahmen nur im Notfall

Das heisst im Klartext: Wenn ein Chefarzt am Kantonsspital Baden ein Honorar verrechnen will, muss er bei einem Eingriff im Operationssaal anwesend sein. Ausnahmen sieht der Ehrenkodex, der in Baden zur Anwendung kommt, nur in Notfällen vor. «Wird der Operateur während der Operation zu einem Notfall oder einem Problem in einen anderen Operationssaal gerufen, kann die Weiterführung einem Oberarzt oder einem erfahrenen Assistenten für die Dauer der Abwesenheit delegiert werden», ist darin nachzulesen. Der Operateur bleibe allerdings auch während solcher Ausnahmesituationen persönlich verantwortlich.

Ob es bei den Vorwürfen gegen einen Badener Chefarzt nur um falsche Rechnungen geht, oder ob er nicht bei allen Operationen anwesend war, ist offen. Am einfachsten liesse sich dies herausfinden, indem die anderen Ärzte befragt werden, die bei den Operationen mitwirkten. Gisler hält sich bei dieser Frage bedeckt: «Die Abklärungen sind noch im Gang, deshalb machen wir zum konkreten Vorgehen derzeit keine Angaben.»