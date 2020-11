Chefarzt: «Es war nie so wie jetzt. Die Station ist voll trotz vier zusätzlichen Betten» – grosse Reportage

Auf der Intensivstation des Kantonsspitals Baden (KSB) ist es ruhig, obwohl an diesem Vormittag sicher 20 Personen dort arbeiten. Der Raum ist offen. Rot-weisse Absperrbänder und gelb- schwarze Klebebänder am Boden markieren die Grenze zwischen der normalen Intensivstation und der Covid-19- Zone. Wer sich in der Covid-Zone bewegt, trägt einen Schutzanzug, eine Schutzbrille, einen Haarschutz und eine FFP2-Maske – bei Kontakt zu Patientinnen und Patienten auch Handschuhe. Die Schutzkleidung ziehen die Mitarbeitenden bei Schichtbeginn an und tragen sie bis zum Feierabend. Brauchen sie etwas aus der sauberen Zone, wird ihnen dies über das Absperrband gereicht. Die Zeit, sich dauernd an- und auszuziehen, haben sie nicht.

Die Patientinnen und Patienten liegen in abgeschlossenen Kojen mit Glasfenstern. Sie hängen an Schläuchen und Kabeln. Einige sind an eine Beatmungsmaschine angeschlossen. Durch ein Kunststoffrohr wird ihnen Sauerstoff in die Lungen gepumpt. Andere haben eine Maske über Mund und Nase und werden so mit Sauerstoff versorgt.

Die Intensivstation des Kantonsspitals Baden verfügt normalerweise über zehn Plätze. Diese Kapazität hat bisher immer gereicht. Bis die Coronapandemie kam. Schon in der ersten Welle im Frühling wurden die vier zusätzlichen Kojen – in denen vorher Büros waren – zu Intensivplätzen umgerüstet. Es wurden Leitungen gezogen und Geräte angeschafft. «Es war eine Herausforderung, die Geräte zu bekommen», erinnert sich Markus Schwendinger, Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums und der Intensivstation (IPS). Jetzt, in der zweiten Coronawelle, ist das Material da und die zusätzlichen Betten sind betriebsbereit oder sogar schon in Betrieb. Am Tag unseres Besuchs lagen zwölf Patienten auf der Intensivstation – die Hälfte wegen Covid-19.

Für vier zusätzliche Betten braucht es 20 bis 24 Mitarbeitende

Die Betreuung dieser Patienten ist ressourcenintensiv. Pro Koje benötige es im Minimum eine Person pro Schicht, sagt Markus Schwendinger. Täglich wird in drei Schichten gearbeitet. Von Montag bis Sonntag. «In der aktuellen Situation braucht es Hilfspersonal. Wenn man einen Patienten in die Bauchlage drehen muss, kann man das nicht alleine machen.» Weiter brauche es Personen auf der sauberen Seite, die jenen in der Covid-Zone zudienten. «Wenn man einem Covid-Patienten Blut abnimmt, muss auf der anderen Seite jemand das Reagenzglas entgegennehmen, desinfizieren und analysieren oder ins Labor schicken.» Alles in allem, so Schwendinger, brauche es pro Bett im 24-Stunden-Betrieb fünf bis sechs Vollzeitstellen. «Wenn wir jetzt vier Betten mehr betreiben, brauchen wir also 20 bis 24 Personen mehr.» Personal, das er nicht einfach auf Reserve hat. Wer auf einer anderen Abteilung im KSB arbeitet und eine intensivmedizinische Ausbildung hat, wurde bereits gebeten, auf der IPS auszuhelfen. Zusätzlich kommt Pflegepersonal aus der Anästhesie zum Einsatz. «Im Moment reichen die 14 betriebenen IPS-Plätze aus», sagt Markus Schwendinger.