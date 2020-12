Chefarzt-Affäre: Ist dem Kantonsspital Aarau ein Millionenschaden entstanden?

In mehr als 500 Fällen stand der Name eines Chefarztes am Kantonsspital Aarau auf Abrechnungen, obwohl der Angiologe bei den Eingriffen nicht dabei war. Das ergaben Recherchen der AZ zur Chefarzt-Affäre vor zwei Jahren (siehe Kasten am Textende).

Der fehlbare Chefarzt wurde deswegen verwarnt und musste dem Spital knapp 6000 Franken zurückzahlen. Im November 2018 reichte der Regierungsrat eine Strafanzeige ein, um diesen Fall juristisch zu klären. Seit Februar 2019 ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs, Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsbesorgung gegen unbekannt. Ende April 2019 trennte sich das Spital dann vom fehlbaren Chefarzt.

Zu viel Geld floss in den Honorarpool des Chefarztes

Der Chefarzt hatte für die Angiologie-Abteilung eine Datenbank eingerichtet, in der die leitenden Ärzte, Oberärzte und Assistenzärzte ihre Einsätze erfassen mussten. Im offiziellen elektronischen Leistungserfassungssystem trug er später den eigenen Namen ein und verschaffte sich und den damaligen leitenden Ärzten so mehr Lohn.

An den Kosten für Patienten und Krankenkassen änderte sich nichts, das KSA erlitt jedoch einen finanziellen Schaden. Grund ist eine Aufteilung der Honorare, die am Spital bis Ende 2015 galt: Behandelt ein Chefarzt einen Patienten, erhält das Spital 17,5 Prozent der für die medizinischen Leistungen verrechneten Beträge, die restlichen 82,5 Prozent fliessen in einen Honorarpool und von dort weiter auf die Konten von Chefärzten und leitenden Ärzten. Stehen jedoch Ober- und Assistenzärzte im Einsatz, gelangen lediglich 9 Prozent der Gelder in den Pool, die restlichen 91 Prozent stehen dem Spital zu.

In einem Interview mit der AZ im September 2018 sagte Robert Rhiner, der CEO des Kantonsspitals Aarau, der Chefarzt habe sich durch die falschen Abrechnungen nicht bereichert. Zudem gehe es um einen Fehlbetrag von knapp 14'000 Franken «und nicht von mehreren hunderttausend, wie das in den Medien suggeriert wird».