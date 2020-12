Chefarzt-Affäre: Aargauer Regierung verteidigt sich – lückenlose Prüfung «wäre nicht angemessen»

Rund zwei Jahre lang hatte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates die Chefarzt-Affäre untersucht, Ende September verkündete sie an einer Medienkonferenz: Zwei Chefärzte an den Kantonsspitälern Aarau und Baden haben falsch abgerechnet.

Restlos aufgeklärt wurde die Affäre allerdings nicht – weil die Spitäler nicht alle Informationen lieferten und der Regierungsrat wenig Interesse an einer umfassenden Untersuchung zeigte, wie die GPK damals kritisierte.

Die beiden Kantonsspitäler wehrten sich damals vehement gegen die Kritik der Kommission und hielten fest, sie hätten während der Untersuchung mit der kantonalen Finanzkontrolle und der GPK kooperiert. Der Regierungsrat liess durch Sprecher Peter Buri ausrichten, man werde den Bericht der Kommission und die Empfehlungen prüfen und sich später dazu äussern. Nun hat die Regierung in einem achtseitigen Bericht zur Kritik der GPK Stellung genommen.

Darin bestätigt auch der Regierungsrat, dass die Affäre trotz langer Untersuchung nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. «Im konkreten Fall war der Nachvollzug nicht möglich, welcher Arzt den Eingriff tatsächlich und faktisch vorgenommen hat», heisst es in der Stellungnahme. Deshalb müssten die Spitäler «ihre Prozessschwächen ausmerzen, was bereits erfolgt ist, anderseits verstärkt das Departement Gesundheit und Soziales seine gesundheitspolizeiliche Aufsichtsfunktion», hält die Regierung fest.

Regierung sieht sich nicht für Aufklärung zuständig

In ihrem Bericht hatte die GPK kritisiert, sie könne «weder den Willen zur umfassenden Aufarbeitung der Vorfälle erkennen noch Aussagen zum tatsächlichen Umfang falscher Abrechnungen und deren Auswirkungen tätigen». Dass die Kantonsspitäler heute selbstständige Aktiengesellschaften seien, entbinde die Regierung nicht von der Pflicht, diese zu kontrollieren, betonte die Kommission.

Der Regierungsrat entgegnet, die umfassende Aufklärung derartiger Vorfälle – also der falschen Abrechnungen von Chefärzten – sei Aufgabe der operativen und strategischen Führung. Zuständig seien also Geschäftsleitung und Verwaltungsräte der Spitäler. Es gehe nicht um den fehlenden Willen des Regierungsrats, die Vorfälle aufzuarbeiten, sondern um die konsequente Trennung von Aufsichtsfunktion des Regierungsrats und Führungsebene der Kantonsspitäler», heisst es in der Stellungnahme.

Recherchen der AZ hatten im Jahr 2018 gezeigt, dass der Orthopädie-Chefarzt in Baden und der Angiologie-Chefarzt in Aarau wiederholt Leistungen abrechneten, die sie gar nicht erbracht hatten. Seither stand die Regierung laut eigener Aussage im «engen Kontakt mit den involvierten Parteien wie Spitalleitungen, Chefärzten und leitendem Oberstaatsanwalt».

Der kantonale Rechtsdienst hat allerdings bestätigt, «dass dem Regierungsrat aufgrund der aktienrechtlichen Bestimmungen keine direkten Weisungsrechte gegenüber den Spital- gesellschaften zustehen».

Eine lückenlose Prüfung «wäre nicht angemessen»

Deshalb hat der Regierungsrat im November 2018 eine Strafanzeige im Fall des Angiologen am Kantonsspital Aarau eingereicht. Seither läuft ein Strafverfahren gegen unbekannt, bisher gibt es keine Ergebnisse dazu. Die Regierung hält weiter fest, «eine fundierte Aussage zum tatsächlichen Umfang falscher Abrechnungen kann nur anlässlich einer lückenlosen Prüfung gemacht werden, die alle Kliniken und die ganze Periode seit der Umwandlung der Spitäler in Aktiengesellschaften berücksichtigt».

Eine solche Prüfung liege aber nicht in der Kompetenz der Regierung und sei aus Sicht der Spitäler «aufgrund der Kosten-Nutzen-Überlegungen» nicht angemessen gewesen. Zudem hätten die Kantonsspitäler neue Lohnsysteme eingeführt und Prozesse angepasst, «dass solche Vorfälle seit 1. Januar 2019 nicht mehr möglich sind», schreibt die Regierung.

Der Regierungsrat ist deshalb der Ansicht, dass er seine Aufsichts- und seine Eigentümerfunktion bei den Kantonsspitälern in der Chefarzt-Affäre grundsätzlich wahrgenommen habe. Nach der Kritik der GPK ist der Regierungsrat nun sensibilisiert, «solche Vorfälle noch enger zu begleiten». Dass der Regierungsrat immer die gleichen Informationen habe wie die Verwaltungsräte der Spitäler, sei aber nicht möglich.