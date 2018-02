Der Grossbrand, der am Mittwochnachmittag eine ganze Industriehalle in Rothrist in Schutt und Asche gelegt hat, verursachte Schäden in Millionenhöhe. Einen Tag nach dem verheerenden Brand ist klar: Das Inferno wurde wegen Fahrlässigkeit ausgelöst.

Wie der Regionalsender Tele M1 heute Donnerstag berichtet, war ein 59-jähriger Kroate am Mittwochnachmittag damit beschäftigt, ein Auto auszuschlachten. Dabei kam es zum Brand, der kurz darauf auf die gesamte Halle überging. Offenbar hatte der Kroate noch versucht, den Brand zu löschen, hat sich dabei aber so sehr verletzt, dass er zur Behandlung ins Spital musste.

Bilder des Grossbrands in Rothrist: