Challenge League «Aarau ist haushoher Favorit» – «Das Herz schlägt für Baden»: So tippen Aargauer Persönlichkeiten das Resultat des Kantonsderbys Gleich am ersten Spieltag der Challenge League kommt es zum Aargauer Derby: Der FC Aarau empfängt im Brügglifeld den FC Baden. Wir haben Aargauer Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Alltag nach ihrem Tipp gefragt.

Der Auftakt in die neue Challenge-League-Saison könnte knackiger nicht sein. Aarau gegen Baden, ein Derby zum Start. Das Fussballherz, es hüpft vor Freude.

Auch bei Persönlichkeiten aus dem Kanton Aargau ist die Vorfreude gross. Die AZ hat sich deshalb umgehört und ein paar Resultattipps eingeholt für das Spiel von heute Abend im Brügglifeld. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

Suzanne Marclay-Merz: «Der FCA ist gut vorbereitet»

«Ein Heimsieg zum Start der neuen Challenge-League-Saison wäre schön», sagt Stadt- und FCA-Verwaltungsrätin Suzanne Marclay-Merz. Der FC Aarau sei gut vorbereitet auf das Duell gegen den Konkurrenten aus dem Osten des Kantons, sagt sie. Ihr Tipp: ein 2:0-Sieg für den FCA.

Suzanne Marclay-Merz wurde im Juni in den FCA-Verwaltungsrat gewählt. Bild: Fabio Baranzini

Yannick Berner: «Gönne es beiden Mannschaften»

FDP-Grossrat und FCA-Fan Yannick Berner würde beiden Mannschaften drei Punkte zum Saisonstart gönnen. Seine erste Reaktion auf die Frage, wer das Derby gewinnt: «Ich sollte besser neutral bleiben.» Wegen seiner Verbindung zum FC Aarau tippt er allerdings auf einen knappen 2:1-Sieg für die Heimmannschaft.

FCA-Fan Yannick Berner trug während der Aarauer Stadion-Debatte ein Aarauer Trikot. Bild: Colin Frei

Ihre Meinung ist gefragt: Wer gewinnt das Aargauer Derby?

Michelle Stierli: «Der FCA wird zeigen, wer der Chef im Aargau ist»

Michelle Stierli, die Kapitänin der FCA-Frauen, ist siegessicher. Der FC Aarau werde Baden mit einem 3:0-Sieg nach Hause schicken, sagt die Verteidigerin. Sie hofft, dass der FCA damit beweist, «wer der Chef im Kanton Aargau ist».

Michelle Stierli spielt seit 2013 für die Red Boots Aarau. Bild: Alexander Wagner

Urs Hofmann: «Aarauer wollen zeigen, dass sie auch gewinnen können»

Alt-SP-Regierungs- und Nationalrat Urs Hofmann kann das Kantonsderby leider nicht live verfolgen. Aus dem sonnigen Tessin tippt er auf einen 3:1-Sieg der Aarauer. Er sagt: «Nach den Niederlagen in der Vorbereitung will der FCA nun beweisen, dass er auch gewinnen kann.» Auch der Heimvorteil werde den Aarauern in die Karten spielen.

Urs Hofmann (rechts) an einem Spiel des FC Aarau im Juni 2019, zusammen mit Regierungsrat Alex Hürzeler. Bild: Nadja Rohner

Gabriela Suter: «Ein Tipp für den Familienfrieden»

«Als Aarauerin, die in Hörweite des Brügglifeld-Stadions wohnt (wir bekommen jedes Tor lautstark mit), schlägt mein Herz natürlich eher für den FCA. Für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt mein Partner, der Fan des FC Baden ist und regelmässig ins Stadion Esp geht. Auch dem Familienfrieden zuliebe: Ich würde den Sieg beiden gönnen. Aber ich tippe auf ein 2:2-Unentschieden.»

Gabriela Suter tippt auf ein Remis. Bild: Henry Muchenberger

Lukas Pfisterer: «Aarau ist die bessere Mannschaft»

Sportlich ist er persönlich lieber auf dem Rad als am Ball, aber für den Ur-Aarauer ist klar, warum das Heimteam auf dem Brügglifeld gewinnt: «Weil der FC Aarau die bessere Mannschaft ist!» Sein Tipp: 2:1.

Für Grossratspräsident Lukas Pfisterer ist der FCA die klar bessere Mannschaft. Bild: Sandra Ardizzone

Marc Jaisli: «FCA-Spieler bekommen einen Berliner, wenn sie gewinnen»

Der Buchser SVP-Einwohnerrat Marc Jaisli sagt: «Es ist klar, der FC Aarau wird gewinnen.» Er tippt auf einen 2:1-Sieg. Damit die Spieler besonders motiviert sind, hat der Mitinhaber der Bäckerei Jaisli-Beck mit Trainer Alex Frei eine spezielle Abmachung getroffen: Falls der FCA gewinnt, bekommen die Spieler je einen Berliner spendiert. Falls nicht, gehen die Berliner an die Fans.

Marc Jaisli hat den FCA-Spielern einen besonderen Siegbonus versprochen. Bild: zvg

Luigi Ponte: «Die Aarauer sind routinierter»

Luigi Ponte, der den Aargauer Fussballverband seit 2009 präsidiert, hätte am liebsten, wenn beide Mannschaften gewinnen könnten. Baden könne Aarau zwar schon wehtun, weil es das erste Spiel der Saison ist, sagt er. Dennoch denkt Ponte, dass sich Aarau knapp mit 2:1 durchsetzen wird. «Die Aarauer sind einfach routinierter», so Ponte.

Raimondo Ponte: «Der FCA ist haushoher Favorit»

Der ehemalige Aarauer und Badener Cheftrainer Raimondo Ponte geht davon aus, dass der FCA 3:1 gewinnen wird. «Aarau ist haushoher Favorit», sagt der neue Trainer der FCA-Frauen. Baden müsse erst einmal ankommen in der Liga. Er würde sich freuen, wenn Baden den Klassenerhalt schafft. «Das wird aber schwierig», prognostiziert Ponte.

Luigi Ponte (links) und sein Bruder Raimondo Ponte denken beide, dass sich der FC Aarau gegen Baden durchsetzen wird. Bild: Chris Iseli

Markus Schneider: «Unentschieden wäre kein schlechtes Resultat»

«Es wird ein schwieriges Spiel», sagt der Badener Stadtammann Markus Schneider. Baden sei gut für eine Überraschung zu haben. Er hoffe natürlich auf einen Badener Sieg, ein Unentschieden wäre aber auswärts im Brügglifeld kein schlechtes Resultat, sagt er. Deswegen tippt Schneider auf ein 2:2-Remis.

Stadtammann Markus Schneider tippt zum Saisonstart auf ein Unentschieden. Bild: Sandra Ardizzone

Nina Suma: In Baden tätig, aber das Herz an Aarau verschenkt

In ihrer Brust würden zwei Herzen schlagen, erklärt Nina Suma. Die Geschäftsführerin der Wellnesstherme Fortyseven ist dank ihrer Arbeit sehr mit Baden verbunden und freut sich sehr über den Aufstieg des FC Baden. Doch es gibt ein Aber. Sie sagt: «Ich wohne in Aarau und habe beim FCA eine Saisonkarte. Baden kann aber befreit aufspielen, deshalb wird es eine Knacknuss. Dennoch tippe ich auf 2:1 für Aarau.» Sie wird das Spiel live vor Ort mitverfolgen.

Bei Nina Suma schlagen zwei Herzen in der Brust. Bild: Valentin Hehli

Patrick Abatangelo: «Das Herz schlägt für Baden»

Laut dem früheren Badener Goalie Patrick Abatangelo ist der FC Aarau der klare Favorit. Sein realistischer Tipp: ein 2:0 für den FCA. Sein Wunschresultat: ein 1:1-Unentschieden. «Mein Herz schlägt für den FC Baden», sagt Abatangelo.

Patrick Abatangelo hütete vor allem in den 2000er-Jahren das Tor des FC Baden. Bild: Alexander Wagner

Mladen Petric: «Baden muss sich erst an die Liga gewöhnen»

Der ehemalige Profifussballer Mladen Petric, der seine Karriere in Baden begann, geht davon aus, dass der FC Aarau als Sieger vom Platz gehen wird. «Aarau ist eine der Mannschaften, welche die Challenge League gut kennt und den Aufstieg in die Super League anstrebt», sagt er. Baden müsse sich erst einmal an die Liga gewöhnen. Deshalb tippt er auf ein 2:1 für Aarau.

Mladen Petric spielte 22 Mal für den FC Baden. Bild: Alexander Wagner

Ruth Müri: «Baden gewinnt 2:1»

Die Badener Stadträtin ist sich sicher: «Baden gewinnt 2:1.» Der Grund: Der FC Baden habe in der Sommerpause tolle Spieler verpflichtet. Sie seien zudem top motiviert und wollen zeigen, dass sie in der Challenge League am richtigen Ort sind, sagt Müri, die im Stadtrat Baden für die Bildung und den Sport zuständig ist.

Laut Ruth Müri wird der FC Baden das Duell gegen Aarau für sich entscheiden. Bild: Henry Muchenberger

Thomas Bräm: «Ich sage 0:1»

Er war früher Präsident beim FC Baden, heute ist er selbstständig und sitzt für die Mitte im Einwohnerrat der Stadt Baden. Thomas «Thomi» freut sich auf das Derby, das er am Fernsehen mitverfolgen wird, weil es ihm zeitlich nicht ins Brügglifeld reicht. «Ich sage 0:1.» Damit tippt auch er auf einen Sieg des Aufsteigers.