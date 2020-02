Casa-Loca-Brand: Beschuldigter plauderte mit Mithäftling

Er muss ein ausserordentlich gesprächiger Mann sein. Der Mann, nennen wir ihn Piero, der – zusammen mit seiner Frau – beschuldigt wird, für den Brand des Restaurants «Mi Casa Loca» in Villmergen verantwortlich zu sein.

Piero wurde am 21. Mai 2019 zum ersten Mal festgenommen und sass bis am 21. August in Untersuchungshaft. Dann kam er frei. Allerdings nur für kurze Zeit. Am 8. Oktober klickten die Handschellen erneut. Die Staatsanwaltschaft hatte eine neue, glaubhafte Zeugenaussage, die den dringenden Tatverdacht bestätigte. Der neue Zeuge hatte während der Untersuchungshaft mit Piero die Zelle geteilt. Und offenbar hat ihm Piero Einiges erzählt, von dem die Staatsanwaltschaft bisher nichts wusste.

Er hat zwei Italiener angestiftet, den Brand zu legen

Der Mithäftling konnte der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall ausführlich und detailliert schildern, wie Piero die Tat ausführen liess. Er sei kurz vor dem Brand nach Italien gereist, wo er zwei Landsleute getroffen habe. Die beiden Italiener seien dann angereist und hätten im „Casa Loca“ mit Benzin den Brand gelegt. Sie seien mit einer Leiter aufs Dach gestiegen, hätten ein paar Löcher ins Dach geschlagen, Benzin über das Dach ins Restaurant geschüttet und das Ganze angezündet.