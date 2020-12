Caritas Aargau macht mit Solidaritätsaktion auf Armutsbetroffene aufmerksam

Schweizweit sind über 1,2 Millionen Menschen von Armut betroffen: Sie leben entweder am oder unter dem Rand der Armutsgrenze. Während der Coronapandemie hat sich für viele Menschen die Situation nochmals verschlechtert, die Armut in der Schweiz sei sogar noch gewachsen. Um auf diese Tatsache aufmerksam zu machen, organisiert die Caritas Schweiz am 12. Dezember 2020 die Aktion «Eine Million Sterne».

In zahlreichen Städten im ganzen Land und in 15 Orten im Kanton Aargau sollen an diesem Abend Kerzen als Zeichen der Solidarität angezündet werden. In Aarau etwa werden Freiwillige und Mitarbeitende der Caritas Aargau von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Graben ein kleines Lichtermeer als Zeichen der Solidarität entzünden.

Auch die Bevölkerung sei dazu eingeladen, von zuhause aus an der Aktion teilzunehmen und Kerzen an die Fenster zu stellen, schreibt die Caritas in einer Mitteilung. Durch ein Schutzkonzept solle es aber auch möglich sein, vor Ort ein stilles Zeichen der Solidarität zu setzen.

Im Vergleich zu den Vorjahren werde die Aktion in diesem Jahr zudem verstärkt online präsent sein. Wer an der Aktion teilnehme, könne ein Foto der eigenen Kerze an info@einemillionsterne.ch senden oder unter @einemillionsterne beziehungsweise #einemillionsterne auf Facebook bzw. Instagram posten. (kca)