«Care Leaver» Projekt unterstützt Jugendliche aus Heimen und Pflegefamilien beim Übergang ins Erwachsenenleben Die Vereinigung Aargauischer Berufsbeiständinnen und -Beistände traf sich kürzlich zu einer Weiterbildung unter dem Stichwort «Übergänge». Dabei wurde auch kritisiert, dass die Situation im Aargau von Gemeinde zu Gemeinde stark variieren kann.

Als Abschluss des Tages gab es eine Podiumsdiskussion. Im Bild (v. l.): Moderator Adrian Remund, SP-Grossrätin Simona Brizzi, FDP-Grossrat Stefan Huwyler und Sandra Wey, Präsidentin VABB. Bild: Dominic Kobelt

Sogenannte «Care Leaver» sind junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben, die einen Teil ihres Lebens in einem Heim, einer Wohngruppe oder einer Pflegefamilie verbracht haben. Die Vereinigung Aargauischer Berufsbeiständinnen und -Beistände (VABB) traf sich letzte Woche im Aarauer Schützen, um sich des Themas «Übergänge» anzunehmen. Konkret ging es in verschiedenen Vorträgen darum, wie man Kindern und Jugendlichen auf dem Weg von der Fremdunterbringung ins selbstständige Erwachsenenleben Unterstützung bieten kann.

Care Leaver sind im Vergleich zu anderen Jugendlichen benachteiligt und erhalten insgesamt nur unzureichende Unterstützung auf dem Weg ins Erwachsenenleben, darüber waren sich die Expertinnen und Experten einig. Allerdings gebe es im Kanton Aargau auch grosse Unterschiede, erklärte SP-Grossrätin Simona Brizzi an einer Podiumsdiskussion, mit der der Tag im Schützen abgeschlossen wurde. Und Sandra Wey, Präsidentin VABB, betonte, dass es auch einen Unterschied machen könne, wie der Sozialdienst einer Gemeinde aufgestellt ist und welche Haltung dort vorherrsche.

Grossrätin Brizzi forderte schon 2020 ein Gesetz

2020 hat Brizzi zusammen mit anderen Grossrätinnen und Grossräten eine Motion formuliert, die ein Kinder- und Jugendhilfegesetz forderte. «Momentan hat man Glück oder Pech, je nach dem, wo man wohnt, und das wollten wir ändern.» Der Vorstoss wurde schliesslich als Postulat überwiesen. «Momentan wird das Gesetz konkretisiert, ich bin sehr gespannt, wie es dann aussehen wird», sagte Brizzi.

Mit dem 18. Geburtstag endet die elterliche Sorgepflicht oder die gesetzliche Vormundschaft. Für junge Erwachsene, die nicht selten schwierige Kinder- und Jugendjahre hinter sich haben, eine Zäsur und eine grosse Herausforderung. Rückkehrmöglichkeiten sind nicht vorgesehen und Nachbetreuung ist – wenn überhaupt – meist nur direkt im Anschluss an die Platzierung möglich. Viele Angebote richten sich erst an Menschen ab 25 Jahren, dazwischen gibt es eine Art «kritische Lücke», wie es FDP-Grossrat Stefan Huwyler ausdrückte. Auch ein nationales Kinder- und Jugendhilfegesetz existiert nicht.

Beratungsstelle hilft Care Leavern

Doch es gibt Angebote, die Care Leavern Hilfe bieten können, etwa das Projekt «Never Walk Alone». Hier werden junge Menschen beraten, wenn sie etwa Stress im Lehrbetrieb haben, einen neuen Wohnplatz benötigen oder auch bei finanziellen und rechtlichen Fragen. Aber auch bei emotionalen Themen können Care Leaver Kontakt zu der Fachstelle aufnehmen.

Auf der Website des Projekts «Never Walk Alone» werden auch Geschichten von Care Leavern erzählt, hier diejenige von Roman. Quelle: Youtube

«Wir verstehen unser Angebot wie ein Pflaster», erklärte Monika Jenni, die zusammen Barbara Käppeli für das Projekt verantwortlich ist. «Wir sind dankbar, dass wir heute unsere Wünsche deponieren und diskutieren durften.» Huwyler, der auch im Vorstand des Trägerschaftsvereins Kinderheim St.Benedikt ist, hielt fest, dass solch niederschwellige Angebote besonders wichtig seien. Die beiden Frauen von «Never Walk Alone» hätten sehr viel geleistet. «Der nächste Schritt muss jetzt sein, dass die Rahmenbedingungen absteckt werden, um solche Projekte zu institutionalisieren.»

Eingreifen, bevor viel Leid passiert ist

Die Angebote sollten möglichst durch Private zur Verfügung gestellt werden, erklärt Huwyler, jedoch müsse der Staat dafür sorgen, dass etwa die Finanzierung möglichst einfach vonstatten gehe. «Mit einem niederschwelligen Angebot für alle Jugendliche, die die Unterstützung brauchen, ist uns allen geholfen, weil man Spätfolgen minimieren kann.» Auch Brizzi betonte, es sei entscheidend, dass die Angebote einfach zugänglich seien und «nicht erst greifen, wenn schon ganz viel Leid passiert ist».

Auch schon für einen Jugendlichen, der in einem behüteten Umfeld aufwachse, könne der Übergang ins Erwachsenenleben herausfordernd sein. «Es ist wichtig, dass sie nicht plötzlich ganz alleine dastehen, deshalb sind Angebote wie ‹Never Walk Alone› so wertvoll.»

Peter Walther von der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten des Kanton Aargau zog nach dem Anlass ein positives Fazit: «Es war gut, zu hören, wo der Schuh drückt und an was in der Praxis gearbeitet wird. Das wird auch in unsere Arbeit einfliessen.»