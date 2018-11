Die kantonale Regelung zur Ahndung von Littering-Verstössen soll im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz von Umwelt und Gewässern verankert werden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Botschaft des Regierungsrats ans Parlament hervorgeht.

Der Regierungsrat will die Höhe der Busse selbst festlegen können. Nach der Anhörung eines ersten Entwurfs hält er an der geplanten Ordnungsbusse von 100 Franken fest. Es gebe keinen Anlass, am Entwurf etwas zu ändern, hält der Regierungsrat fest. Das angepasste Gesetz soll nach den Beratungen im Grossen Rat bereits Mitte 2019 in Kraft treten.

Das Risiko der Abfallsünder

Das Hauptproblem bei der Ahndung von Littering sei schon heute der hohe Vollzugsaufwand zur Durchsetzung von Bussen, heisst es in der Botschaft. Ob die Strafnorm wirke, hänge nicht nur von der Höhe der Busse ab, sondern auch vom Risiko, von der Regionalpolizei erwischt zu werden.