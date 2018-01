Licht durchdringt die kahlen Baumkronen und lässt den Waldboden in einem goldenen Licht erstrahlen. Es wirkt friedlich. Dass Anfang Monat noch «Burglind» über den Wald hinwegfegte, scheint wie ein ferner Albtraum.

Nur an manchen Stellen wird die Wucht des Sturms deutlich: Wo vorher Wald war, bedecken jetzt dicke Stämme den Boden. Gut 4000 von insgesamt 8000 Kubikmetern Hiebsatz hat «Burglind» zu Boden gezwungen. So hatte sich Markus Steiner seinen ersten Arbeitstag als neuer Forstbetriebsleiter des Forstbetriebs Uerkental sicherlich nicht vorgestellt und Hans-Ruedi Fischer, der ehemalige Forstbetriebsleiter, sich seinen letzten sicherlich auch nicht. «Jetzt müssen wir halt das Beste aus der Situation machen», sagt Steiner achselzuckend.

Schwierige Verhältnisse

Seit Anfang dieser Woche ist das Team des Forstbetriebs Uerkental am Holzen. «Letzte Woche hat es das Wetter nicht zugelassen. Es hat immer wieder gewindet und war sehr nass. Arbeiten im Wald wäre zu gefährlich gewesen», so Steiner. Deswegen räumten die Arbeiter zunächst nur die befahrbaren Strassen frei. Umso kräftiger packen die zwei Forstwarte, der Lehrling und der Vorarbeiter des Forstbetriebs nun bei strahlendem Sonnenschein an. Sie kämen gut vorwärts, sind sich Steiner und Fischer einig.

Und das, obwohl die weichen Böden die Arbeit zusätzlich erschweren. «Wir können mit den Maschinen nur von der Strasse aus arbeiten. In eigentlich befahrbare Gassen gehen wir nicht», sagt Steiner. Sonst würden sie die Böden schädigen. Stellenweise sind die Arbeiter also gezwungen, von Hand zu arbeiten.