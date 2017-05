«Bin ich denn nicht mit dem ‹Schnägg› verbunden?» Mit dieser Frage werden Walter und Anni Lüscher oft konfrontiert, wenn sie sich am Telefon mit «Restaurant Bahnhof Muhen» melden. Woher der Übernahme kommt – möglicherweise vom schneckenförmigen Hefeklumpen, der sich im Bierhahn bilden kann – können sie nur vermuten. Die Müheler nennen die Wirtschaft schon so, seit Grossätti Julius Lüscher Anfang des 20. Jahrhunderts das Restaurant betrieb. In vierter Generation führen die Brüder Walter und Jürg Lüscher zusammen mit den Ehefrauen Anni und Priska Lüscher den Familienbetrieb nun schon. Ob eine fünfte folgt, ist unsicher. Die Ehepaare ziehen sich ab Juli aus dem Wirteberuf zurück, eine Nachfolge für den «Schnägg» ist noch nicht geregelt.

Der Entscheid, als Wirte aufzuhören sei über längere Zeit gereift, sagt Walter Lüscher. Seine Frau und er haben die 60 überschritten, Walter Lüscher hat drei Gefässoperationen hinter sich. Die Belastungen durch den Beruf könnten sie in Zukunft nicht mehr bewältigen. Etwa solche wie an jenem Silvesterabend, als Kuh Linda Zwillingskälbchen gebar, während im Restaurant ein 7-Gänge-Menü aufgetischt wurde: «Nach der Suppe half ich dem ersten Kalb auf die Welt, nach dem Salat folgte das zweite. Dazwischen duschte ich.»