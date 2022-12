Bundesverwaltungsgericht Helikopter aus dem Birrfeld darf nicht mehr auf dem Spital Limmattal stationiert werden – das sind die Gründe Dass ein auf dem Flugplatz Birrfeld stationierter Helikopter tagsüber auf das Spital Limmattal verlegt wurde, sorgte wegen des Lärms für viel Unmut. Nun unterbindet das Bundesverwaltungsgericht die Flüge.

Ein Helikopter der Alpine Air Ambulance auf dem Landeplatz des Spitals Limmattal. Bild: zvg

Ein Helikopter, der jeweils am Morgen vom Flugplatz Birrfeld in Lupfig zum Landeplatz des Spitals Limmattal hin- und am Abend wieder zurückflog, sorgt für mächtig Wirbel. Mehrere politische Instanzen – vom Gemeinderat über die Kantonsregierung bis zum Bund – beschäftigten sich mit dem Fall. Nun landete dieser vor dem Bundesverwaltungsgericht. Es kommt zum Schluss, dass die systematische Bereitstellung des Helikopters auf dem Spital, die am Morgen und am Abend zu Leerflügen führt, unzulässig ist.

Das Urteil ist eine Niederlage für das Spital Limmattal und die Betreiberin des Rettungsdienstes, die Alpine Air Ambulance. Zwischen ihnen bestand seit Beginn der Coronapandemie im März 2020 eine Kooperation. Im Rahmen dieser verlegte der Luftrettungsdienst tagsüber einen Helikopter von der Basis Birrfeld nach Schlieren, um im Notfall schneller bei den Patientinnen und Patienten zu sein.

Nachdem das Spital Limmattal im Sommer 2020 bekannt gegeben hatte, die Zusammenarbeit nach der ersten Coronawelle weiterzuführen, reichten Anwohnerinnen und Anwohner Lärmklagen ein und sammelten Unterschriften. Kritik kam auch vom Urdorfer Gemeinderat. Zudem musste sich der Regierungsrat des Kantons Zürich aufgrund einer Anfrage zweier Kantonsräte zum Thema äussern. Das Spital Limmattal entschied sich in der Zwischenzeit dazu, das Projekt auf Eis zu legen.

Bundesamt erkannte keinen Bezug zu einer Hilfeleistung

Im Oktober 2020 kam das Bundesamt für Zivilluftfahrt nach einer Analyse der Situation zum Schluss, dass die systematische Bereitstellung des Helikopters auf dem Spitallandeplatz unzulässig sei, weil dies zu Leerflügen ohne direkten Bezug zu einer Hilfeleistung führe. Das Bundesamt verlangte von der Alpine Air Ambulance, die Bereitstellungsflüge auf das Spital zu unterlassen. Andernfalls drohe die Einleitung eines Strafverfahrens.

Die private Betreiberin des Rettungsdiensts akzeptierte diesen Entscheid nicht und reichte eine Beschwerde ein. Sie wird nun vom Bundesverwaltungsgericht in allen Punkten abgewiesen.

In ihrem Urteil gehen die Richterin und die zwei Richter zunächst auf die Frage ein, unter welchen Umständen die bewilligungsfreie Benützung einer Spital-Landestelle zulässig ist. Gesetzlich ist dies in der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt geregelt. Sie besagt folgendes:

«Landestellen bei Spitälern sowie andere Landestellen, die ausschliesslich zur Hilfeleistung dienen, namentlich für Rettung und Bergung, können ohne Bewilligung des Bundesamtes angelegt und benützt werden.»

Die Richterin und die zwei Richter legen diese Regelung so aus, dass nicht nur «andere Landestellen», sondern auch «Landestellen bei Spitälern» nur dann bewilligungsfrei benutzt werden dürfen, wenn es sich um eine Hilfeleistung handelt. Diese Interpretation ergebe sich zwar nicht eindeutig aus dem Wortlaut, so das Gericht. Sie stehe jedoch im Einklang mit der Vorgabe in der früheren Gesetzgebung, die bis im August 2014 gegolten habe und von der aktuellen Regelung abgelöst worden sei.

Was die Rega tut, ist vorliegend nicht relevant

In Bezug auf die Positionierungsflüge zwischen dem Flugplatz Birrfeld und dem Spital hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass zum Zeitpunkt ihrer Durchführung am Morgen noch nicht feststehe, ob es tagsüber überhaupt zu einem Rettungseinsatz komme. Folglich hätten die Flüge keinen direkten Bezug zu einer Hilfeleistung und seien nicht erlaubt, heisst es im Urteil.

Auch die Kritik der Beschwerdeführerin, wonach eine Ungleichbehandlung mit der Rega bestehe, weist das Bundesverwaltungsgericht ab. Die Praxis der Rega sei für den vorliegenden Fall nicht entscheidend, weil es keinen «Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht» gebe. Anders gesagt: Auch wenn die Rega ebenfalls unrechtmässig Bereitstellungsflüge durchführen sollte, was das Bundesamt für Zivilluftfahrt als Vorinstanz verneinte, bleibt das Verhalten der Alpine Air Ambulance gleichwohl unzulässig.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.