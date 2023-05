Bundesratsbesuch Karin Keller-Sutter in Aarau: «Am schlimmsten sind die Leute, die nichts entscheiden» Auf Einladung der Suhrer FDP-Nationalrätin Maja Riniker war Finanzministerin Karin Keller-Sutter zu Gast in der Aeschbachhalle in Aarau. Die Bundesrätin sprach über die CS-Rettung, politischen Klamauk im Parlament und zögerliche Führungskräfte – und bekam eine selbst gebackene Rüeblitorte mit auf den Rückweg.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (rechts) beim Apéro Fédéral von FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Bild: Mathias Förster

Normalerweise wird Maja Riniker am Apéro Fédéral interviewt und berichtet über ihre Erfahrungen in Bundesbern. Am Montagabend in der Aeschbachhalle in Aarau war es anders: FDP-Nationalrätin Riniker betätigte sich als Moderatorin und befragte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. «Als ich sie angefragt habe, war sie noch Justizministerin, wir hätten hier wohl über innere Sicherheit oder Flüchtlingsfragen diskutiert», sagte Riniker.

Doch inzwischen ist Keller-Sutter seit einigen Monaten Finanzministerin, und so war klar, dass die CS-Rettung und der Notkredit für die Grossbank ein Thema des Gesprächs waren. Die Bundesrätin sagte im Rückblick auf den 19. März, als die Landesregierung den Entscheid fällte: «Ich war angetrieben vom Gedanken: Wir müssen Schaden von der Schweiz abwenden, koste es, was es wolle.»

Karin Keller-Sutter trifft beim Apéro Fédéral ein und wird von Maja Riniker begrüsst. Video: Fabian Hägler

Keller-Sutter sagte, sie habe damals fast bis zum Umfallen gearbeitet, aber das sei auch notwendig gewesen. «Dafür bin ich da, dafür bin ich gewählt, ich setze meine ganze Kraft ein, um eine Lösung zu finden.» Wenn die CS in Konkurs gegangen wäre, hätte dies laut der Bundesrätin eine grosse Krise auf dem Finanzplatz ausgelöst: «Der Zahlungsverkehr wäre wohl ausgefallen, die Löhne wären nicht bezahlt worden, Kredite für KMU wären gefährdet gewesen.»

Keller-Sutter zur CS-Abstimmung: «Habe mir keine Illusionen gemacht»

Auf die Frage von Riniker, wie sie sich gefühlt habe, als der Nationalrat den Notkredit für die CS ablehnte, sagte Keller-Sutter: «Ich habe das mit grosser Gelassenheit aufgenommen, denn wir hatten das Ziel der Finanzstabilität erreicht.» Das Nein des Parlaments habe nichts mehr daran ändern können, weil der Notrecht-Entscheid schon definitiv gewesen sei, der Bundesrat habe das politische Signal aber zur Kenntnis genommen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter erzählt, wie sie die CS-Rettung erlebt hat. Bild: Mathias Förster

«Das Parlament traute sich wohl nur Nein zu sagen, weil es wusste, dass das Nein keine rechtlichen Auswirkungen hat», sagte Keller-Sutter und sorgte damit für Heiterkeit in der voll besetzten Aeschbachhalle. Sie habe alles versucht, die Position und die Überlegungen des Bundesrats erklärt, aber das Nein habe sich früh abgezeichnet. «Ich habe mir keine Illusionen gemacht, darum war ich auch nicht zu sehr enttäuscht über das Ergebnis.»

Vorgeschichte seit der Finanzkrise 2008 untersuchen

Zur Frage, ob es eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) braucht (wie es auch Riniker will), äusserte sich die Bundesrätin diplomatisch. Es sei Sache des Parlaments, darüber zu entscheiden, «aber mir wäre es wichtig, die Vorgeschichte des Falles anzuschauen», betonte Keller-Sutter. Eine Untersuchung sollte aus ihrer Sicht zurückgehen bis zur Finanzkrise von 2008 und die Frage stellen, ob die Gesetze, die seither erlassen wurden, etwas gebracht hätten.

Der starke Schweizer Finanzplatz sei kein Selbstzweck, sondern diene der Wirtschaft, gerade für Unternehmen im stark exportorientierten Kanton Aargau sei dies wichtig, hielt die Finanzministerin fest. Wenn die Schweiz weiterhin einen starken Bankenplatz wolle, sei dies nicht gratis und nicht ohne Risiko zu haben. Für Keller-Sutter ist klar: «Wir müssen die Diskussion führen, welchen Preis wir dafür zahlen wollen.»

Boxen und Backen: Das sind die Hobbys von Keller-Sutter

Maja Riniker ist derzeit zweite Vizepräsidentin des Nationalrats, im Jahr 2025 dürfte sie zur höchsten Schweizerin gewählt werden und damit die Grosse Kammer präsidieren. Die FDP-Nationalrätin empfand die Sondersession zum Teil als unwürdiges Spektakel, bei dem sich einige Parlamentarier selbst inszeniert hätten, wie sie sagte. Keller-Sutter meinte, es gebe Politiker, die primär Politshow und Klamauk wollten. «Das ist okay, das gehört dazu, aber die Oberhand sollten Kräfte haben, die den Kompromiss wollen.»

Nach dem kurzweiligen Gespräch überreichte Maja Riniker ihrer Parteikollegin eine selbst gebackene Rüeblitorte. Keller-Sutter freute sich sichtlich und sagte, ihre Hobbys seien Backen und Boxen. «Ich backe auch ab und zu eine Rüeblitorte, wir können uns gegenseitig mal einladen zum Probieren.» Der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth, der ein kurzes Referat zur OECD-Mindeststeuer hielt, nahm das Geschenk gleich rhetorisch auf: «Wenn es am 18. Juni kein Ja gibt, haben wir keinen Kuchen zum Verteilen, auch keine Rüeblitorte.»

Fehler machen ist weniger schlimm als nicht entscheiden

Dieth lobte Riniker als geradlinige Politikerin, die immer gut vorbereitet sei, und sagte: «Die Frau weiss, was sie will.» Dies ist laut Karin Keller-Sutter ein wichtiges Merkmal von Führungskräften. «Die Schlimmsten sind nicht die, die einen Fehler machen, sondern die, die nicht entscheiden.» Man müsse den Mut haben, etwas durchzuziehen, nicht für sich selber, sondern für die Sache, ergänzte sie.

Dieth pflichtete ihr bei und bezeichnete Führungsstärke ebenfalls als wichtigste Eigenschaft in einem Exekutivamt. Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker nannte Integrität als bedeutendsten Charakterzug, gerade weil eine Führungsposition auch viel Vermittlung zwischen verschiedenen Interessen mit sich bringe. Hilfiker hatte die Besucher begrüsst und ebenfalls auf eine Finanzvorlage verwiesen – in Aarau wird am 18. Juni über eine kommunale Schuldenbremse abgestimmt.

Bevor es zum eigentlichen Apéro ging, stellten die beiden Kantonsschüler Paloma Spiess und Noel Fiechter ein Projekt vor, um den Dialog zwischen Jugendlichen und der öffentlichen Verwaltung zu fördern. So gibt es zum Beispiel bei Präventionsvorträgen der Kantonspolizei jetzt eine Möglichkeit für Online-Feedback, und eine Umfrage an Kantons- und Berufsschulen zeigte, dass sich Jugendliche stark für Klima- und Umweltfragen, Finanz- und Wirtschaftsthemen, aber eher weniger für kantonale Bauprojekte interessieren.