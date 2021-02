Bundesratsbesuch Gallati holt Berset auf dem Perron ab: Bundesrat kommt mit dem Zug ++ keine Coronaskeptiker am Bahnhof Aarau Heute macht sich Bundesrat Alain Berset (SP) selber ein Bild von der Impfkampagne im Aargau. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) nahm ihn am Bahnhof Aarau in Empfang, danach stehen ein kurzes Gespräch und der Besuch eines Altersheims auf dem Programm.

Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati empfing Alain Berset am Bahnhof Aarau. Fabian Hägler

8.11 Uhr am Bahnhof Aarau: Fünf Kantonspolizisten stehen in der Eingangshalle, als die AZ einen von ihnen anspricht, sagt er kurz: «Ja, wir warten auf Bundesrat Berset.» Dieser kommt heute Donnerstag in den Aargau, um sich selber ein Bild vom Fortschritt der Impfkampagne im Kanton zu machen.

Über das Einsatzdispositiv und die Grösse des Polizeiaufgebots für den Besuch des Bundesrats darf sich der Polizist nicht äussern. «Wir hoffen natürlich, dass alles friedlich bleibt und es keine Störungen gibt», sagt er. Berset kommt mit der Bahn, ein erster Zug aus Bern fährt ein - doch kein Bundesrat steigt aus.

Berset kommt mit Verspätung: «Technische Störung am Zug»

Die Polizisten teilen sich auf, zwei von ihnen machen einen Rundgang durch den Bahnhof, die anderen drei warten beim Ausgang zum Bahnhofplatz. Auf der Anzeigetafel steht, dass der nächste Zug aus Bern mit 15 Minuten Verspätung auf Gleis 3 einfährt. «Technische Störung am Zug», so lautet die Erklärung auf der SBB-App.

Dort warten schon der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und sein Sprecher Michel Hassler. Ein paar Minuten später fährt der Zug ein und Alain Berset steigt aus - zusammen mit Anne Lévy, der Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, und einigen Sicherheitsleuten.

«Herzlich willkommen in Aarau, Herr Bundesrat», sagt Gallati, als er Berset auf dem Perron begrüsst. Dieser trägt seinen charakteristischen Hut und beginnt mit Gallati zu plaudern, als die beiden in Richtung Behmen-Gebäude schreiten, wo sich das Aargauer Gesundheitsdepartement befindet.

Bundesrat Alain Berset (links) und Regierungsrat Jean-Pierre Gallat (rechts) am Bahnhof Aarau. Severin Bigler

Ankunft des Bundesrats verläuft völlig ungestört

Die Kantonspolizisten stehen weiterhin beim Eingang zum Bahnhof, doch sie haben nichts zu tun: Es gibt keine Coronaskeptiker oder Kritiker von Berset, die Ankunft des zuletzt umstrittenen Bundesrats im Aargau verläuft ruhig und völlig ungestört.

Gallati und Berset steigen am Ende des Perrons die Treppe hinauf und verschwinden kurz danach im Gebäude des Gesundheitsdepartements. Dort steht ein kurzes Gespräch auf dem Programm, danach besucht der Bundesrat das Altersheim Walthersburg in Aarau. Dort werden Bewohnerinnen und Bewohner gegen das Coronavirus geimpft, der Gesundheitsminister ist bei der Aktion dabei.

Schliesslich machen sich Berset und Gallati auf den Weg zum Grossratsgebäude, wo um 10.45 Uhr eine Medienkonferenz stattfindet. Die AZ berichtet im Liveticker und mit einem Videostream darüber.