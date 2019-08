Viola Amherd ging am Dienstagmorgen auf Exkursion: Sie verliess Bundesbern und ihr Büro, um den Truppen in den Aargauer Militärstützpunkte Aarau und Brugg zu begegnen. Dabei unterhielt sie sich in Aarau mit Armee-Mitarbeitenden. In Brugg redete sie mit Rekruten und beobachtete die Genie-Truppen bei Übungen.

Das Verteidigungsdepartement lobte gegenüber der AZ das Engagement der Mitarbeitenden und die Vielfältigkeit der Ausbildung. «Es war spannend für die Bundesrätin, sich mit den Rekruten auszutauschen. Ausserdem konnte sie das Rekrutierungsprozess besichtigen», sagt Kommunikationschef Renato Kalbermatten.

Bootstouren und Gruppenfotos