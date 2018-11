Seit Mitte Jahr haben die Gefängnisinsassen geprobt. Am Montagabend hat das Theater "In der Mühle" Premiere gefeiert. Die Turnhalle der Justizvollzugsanstalt Lenzburg war bis auf den letzten Stuhl besetzt. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern war auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sie wurde eingeladen und hat die Reise in den Aargau genutzt, um sich vor dem Theater ein Bild vom Lenzburger Gefängnis, seinen Insassen und den Mitarbeitenden zu machen.

Am Abend dann, sass sie neben Regierungsrat Urs Hofmann und der Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr im Publikum. "Es war ein sehr eindrückliches Theater", sagt die Bundesrätin. Es sei sehr viel Energie in diesem Stück. "Sie haben hier wirklich aus dem Leben gespielt, in seiner ganzen Dramatik und dabei hat man völlig vergessen, wo man ist – nämlich in einem Gefängnis."