Bundesgerichtsentscheid Gemeinde darf Ehepaar, das keine Bewerbungen schreibt und keine Arbeit sucht, die Sozialhilfe kürzen Seit mehreren Jahren liegt ein Ehepaar, das Sozialhilfe bezieht, im Clinch mit der Gemeinde Birr. Nun hat das Bundesgericht bestätigt, dass die Kürzung des Grundbedarfs um 10 Prozent für drei Monate rechtens ist. Zuvor wollte die Gemeinde die Sozialhilfe zuerst ganz streichen oder für sechs Monate um 30 Prozent kürzen.

Ein arbeitsloses Ehepaar, das seit Jahren schon Sozialhilfe bezieht, hat sich zu wenig um eine Arbeit bemüht – deshalb wurden die Beiträge gekürzt. Gaetan Bally / Keystone

Ein Ehepaar mit einem heute elfjährigen Sohn bezieht seit mehreren Jahren Sozialhilfe von der Gemeinde Birr. Die beiden sind arbeitslos und gesundheitlich angeschlagen, wie aus den Akten zu einem Streit mit den Sozialbehörden der Gemeinde hervorgeht, der erst mit einem Bundesgerichtsurteil endete. «Im Hinblick auf die Aufnahme einer Arbeit bestehen – vor dem Hintergrund lange andauernder Arbeitsunfähigkeit –Differenzen mit der Gemeinde», heisst es in den Akten weiter.

Der Begriff «Differenzen» ist jedoch eine massive Untertreibung: Das Ehepaar und der Leiter der Sozialen Dienste haben sich gegenseitig angezeigt und der Streit um die Sozialhilfezahlungen beschäftigte mehrfach die juristischen Instanzen.

Gemeinde wollte Sozialhilfe vollständig einstellen

Zur Eskalation kam es vor fast zwei Jahren: Ende Januar 2021 beschloss die Gemeinde Birr, die Sozialhilfe für das Ehepaar und dessen Sohn per sofort einzustellen. Die beiden hätten über Jahre hinweg Gefälligkeitszeugnisse erwirkt und eingereicht, um keine Arbeit suchen zu müssen und so in den Genuss materieller Hilfe zu kommen, hiess es zur Begründung. Überdies prüfe die Gemeinde einen Strafantrag gegen das Ehepaar, heisst es in den Gerichtsakten.

Die beiden Eheleute fochten die Streichung der Sozialhilfe an. Und sie bekamen recht: Die Beschwerdestelle des Kantonalen Sozialdienstes hob den Entscheid der Gemeinde auf. Das kantonale Verwaltungsgericht hielt später fest, die Atteste des Hausarztes der Sozialhilfebezüger, wonach diese nicht oder nur teilweise arbeitsfähig waren, seien zu akzeptieren. Dies, weil die Gemeinde keine vertrauensärztliche Untersuchung des Ehepaars veranlasst hatte.

Sozialkommission kürzte Zahlungen an das Ehepaar

Im April 2021 beschloss die Sozialkommission Birr, dem Ehepaar den Betrag für den Grundbedarf für sechs Monate um 30 Prozent zu kürzen. Die Kommission begründete den Entscheid damit, dass sich die Eheleute nicht ausreichend um Arbeit bemüht hätten. Eigentlich hätten die zwei langjährigen Sozialhilfebezüger monatlich «mindestens 10 neue, saubere, branchengerechte Arbeitssuchbemühungen, davon mindestens 8 auf ausgeschriebene Stellen einzureichen», heisst es im Beschluss der Kommission.

Weil sie diese Vorgabe bisher nicht erfüllten, kürzte die Kommission ihnen die Sozialhilfe. Zugleich drohte sie dem Paar schärfere Konsequenzen an, wenn die geforderten Dokumente weiterhin nicht eingereicht würden: «Aufgrund der unzähligen Verfehlungen» des Ehepaars würde dies zur Kürzung des Grundbedarfes um 40 Prozent für sechs Monate und im Wiederholungsfall gar zur vollständigen Einstellung der materiellen Hilfe führen.

Sozialhilfebezüger sehen sich als arbeitsunfähig

Auch gegen diesen Entscheid der Gemeinde führte das Ehepaar wieder Beschwerde. Die beiden machten geltend, sie seien seit 2018 praktisch durchgehend arbeitsunfähig und könnten daher nicht zur Stellensuche oder zu Jobcoachings verpflichtet werden. Die Frau könne zudem nicht lesen und schreiben und auch der Mann habe Mühe mit der deutschen Sprache.

Den Umgang mit einem Computer hätten sie nie richtig gelernt. Sie seien langzeitarbeitslos sowie gesundheitlich angeschlagen und daher kaum in der Lage, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Zu beachten sei auch, dass weniger Teilzeitstellen mit einem Pensum von 30 oder 50 Prozent verfügbar seien, argumentieren sie.

Ein Jahr lang kein einziges Bewerbungsgespräch

Die Kommission erwiderte, die Versuche der beiden hätten sich vor allem auf Firmen in der Umgebung beschränkt, die keine Stellen ausgeschrieben hatten. Auch einen Lebenslauf hätten die Frau und der Mann bei den Unternehmen nie hinterlassen. Während eines Jahres habe sich für das Ehepaar kein einziges Bewerbungsgespräch ergeben. Insgesamt hätten die zwei «trotz ausgewiesener Arbeitsfähigkeit zunächst keine und dann ungenügende Arbeitssuchnachweise eingereicht».

Auf Angebote von Jobcoachings und anderen Programmen seien die beiden nicht eingegangen, oder hätten diese nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. In Birr und Umgebung gebe es ein ausreichendes Stellenangebot, argumentierte die Kommission weiter. Und aufgrund ihrer fehlenden Deutschkenntnisse hätte die Ehefrau ihren Mann, ihren Sohn oder die erwachsenen Töchter um Hilfe bitten können.

Die Beschwerdestelle des Kantons gab den Eheleuten teilweise recht und reduzierte auf ihre Beschwerde hin die Kürzung der Sozialhilfe deutlich. Statt um 30 Prozent für sechs Monate, wurden die Beiträge somit nur noch um 10 Prozent für drei Monate gekürzt.

Bundesgericht beurteilt Kürzung als rechtens

Doch auch dagegen wehrte sich das Ehepaar juristisch, das kantonale Verwaltungsgericht wies die Beschwerde allerdings ab. Die Kürzung des Grundbedarfs um 10 Prozent für die Dauer von drei Monaten gibt unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit zu keinen Beanstandungen Anlass», heisst es im entsprechenden Urteil.

Auch das Argument der Sozialhilfebezüger, die drohende Kürzung sei ihnen nicht rechtskonform angekündigt worden, wies das Verwaltungsgericht zurück. Die Sozialkommission Birr habe dem Paar schon 2017 die Auflage gemacht, eine Arbeit zu suchen und diese Bemühungen nachzuweisen. Auch die möglichen Konsequenzen habe die Gemeinde dem Ehepaar damals deutlich aufgezeigt. Eine solche Kürzungsandrohung müsse nicht vor jedem Vollzug in Form einer Verfügung neu angedroht werde, befand das Gericht.

Auch der Weiterzug ans Bundesgericht änderte nichts an der Sozialhilfekürzung: Die höchsten Richter bestätigten das Urteil aus Aarau. Die Bewerbungen des Paars seien ungenügend, «da sie keine vollständigen schriftlichen Bewerbungsdossiers einreichten bzw. keine genaueren nachvollziehbaren Angaben zu angefragten Kontaktpersonen machten». Zudem räume der Ehemann selber ein, dass er die Bewerbungspflicht im Februar 2021 um drei Bewerbungen verletzt habe, schreibt das Bundesgericht.