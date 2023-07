Bundesgericht Streit um 100'000 Franken: Bleibt Aargauer Pflegefamilie auf Heimkosten eines Kindes sitzen? Ein marokkanisches Kind gelangte über Umwegen zu einer aargauischen Pflegefamilie. In seinen Teenagerjahren musste es verlängert in Jugendanstalten unterbracht werden – die Stadt Rheinfelden verlangt, dass die Pflegeeltern für die Kosten aufkommen.

Wie weit ist eine Pflegefamilie für die Kosten des Pflegekindes verantwortlich? Mit dieser Frage wird sich ein Aargauer Verwaltungsgericht befassen. Bild: Andrea Christophi-Hunziker

Er hatte eine harte Kindheit. Im Bundesgerichtsurteil des 19. Januar 2023 wird er als C. benannt. Doch die Anonymität nimmt nichts weg von der Schwerfälligkeit seines von Rechtsgelehrten beschriebenen Lebenslaufs.

Im Juni 1997 kam C. in Marokko zur Welt. Im August des gleichen Jahres starb seine Mutter. Sein Vater war entweder nicht fähig oder willens, sich um ihn zu kümmern – dafür aber seine Tante und ihr Ehemann, die im Kanton Solothurn wohnhaft waren. Im Jahr 1999 gelangte der Junge in die Schweiz. Seine Tante wollte ihn adoptieren. Wenige Monate später wurde er von der Vormundschaftsbehörde aufgrund einer Gefährdungsmeldung in einem Kinderheim platziert. Die Pflegebewilligung wurde seiner Tante entzogen.

Die Pflegeeltern verpflichten sich, für das Kind finanziell zu sorgen

C. kam schliesslich bei einer Pflegefamilie in Rheinfelden unter. Die Ehegatten waren kinderlos und bei der Fachstelle für Adoption Zürich als adoptionswillig angemeldet. Zu einer Adoption kam es nie, da der Vater des Kindes sich weigerte, seine Erlaubnis zu erteilen. So erhielt der Bub eine Vormundschaft. Im Jahr 2001 unterzeichnete das Rheinfelder Ehepaar eine von der Fremdenpolizei verlangten Erklärung, wonach sie sich verpflichteten, für das Kind finanziell zu sorgen.

Als 14-Jähriger musste C. fünf Monate in einem Internat verbringen. Anschliessend wurde er von Januar 2014 bis September 2016 (zweieinhalb Jahre) in einem Jugendheim platziert. Die Kosten wurden gesamthaft von der Stadt Rheinfelden getragen – bis diese sich entschied, die Elternbeiträge seinen Pflegeeltern zu verrechnen. Diese würden der Stadt nun 99’866 Franken schulden. Schliesslich haben sie sich ja verpflichtet, für die Kosten des Kindes aufzukommen – und dies «voll und ganz aufzukommen und ohne Rücksicht auf die Dauer und die spätere Entwicklung des Pflegeverhältnisses». Doch die Pflegeeltern weigerten sich, die Kosten zu übernehmen.

Wer ist zuständig?

Und so gelangte das Kind und die Pflegeeltern in die langsam mahlenden Gerichtsmühlen. Seit vier Jahren reichen die Stadt Rheinfelden und das Ehepaar verschiedene Beschwerden an diversen Anlaufstellen ein. Entschieden ist noch nichts – bis jetzt war unklar, wer überhaupt zuständig ist: Ist der Fall eine Klage nach Vertragsrecht? Dies würde heissen, dass ein Zivilgericht dafür zuständig ist, oder ist es eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit und somit Sache des Verwaltungsgerichtes?

Diese Frage, zumindest, hat das Bundesgericht nun definitiv geklärt. Streitig war, welche Gesetzesgrundlage in diesem Fall gilt. Die Beschwerde der Pflegeeltern vertritt die Haltung, dass es sich um einen zivilen Rechtsstreit handelt – die zuhanden der Fremdenpolizei unterschriebene Erklärung sei ein übliches Formular im Zusammenhang mit der Aufnahme von ausländischen Pflegekindern. Die Stadt Rheinfelden beanstandet ihrerseits, dass es hier um eine Erklärung bei einer öffentlichen Behörde handelt, weshalb der Fall ein öffentlich-rechtliches sei.

Das Bundesgericht entschied im Sinne der Stadt Rheinfelden. Nun wird sich das Verwaltungsgericht erneut mit dem Fall befassen müssen. Und befinden, wer nun die 100’000 Franken für die Pflege des marokkanischen Kindes zahlen muss.