Thomas N., der Vierfachmörder von Rupperswil, bekommt keine vollzugsbegleitende therapeutische Massnahme. Das hat das Bundesgericht in seinem heute publizierten Urteil vom 21. Mai entschieden. Das Gericht bestätigt mit seinem Entscheid das Urteil des Aargauer Obergerichts. Dieses hatte im Dezember 2018 die therapeutische Massnahme aufgehoben.

Kurz vor Weihnachten 2015 klingelte Thomas N. in Rupperswil an der Türe einer Familie aus seiner Nachbarschaft und verschaffte sich mittels einer Täuschung Zugang zum Wohnhaus. Er fesselte und knebelte die Mutter, ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes. Den jüngsten Sohn missbrauchte er. Später schnitt er allen vier die Kehlen durch, goss Fackelöl über Möbel und Kleider und steckte das Haus in Brand.