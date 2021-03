Morde in Mülligen und Schneisingen Der «Uzi-Killer» blitzt vor Bundesgericht ab und bleibt hinter Gittern In den 1990er-Jahren erschoss ein Mann im Kanton Aargau zwei Menschen, seither sitzt er eine lebenslange Strafe ab. Vor Bundesgericht fordert er nun seine Freilassung.

Der sogenannte «Uzi-Killer» im Februar 1997 in Brugg. (Archiv) Keystone

Die Hälfte seines Lebens hat er in einer Zelle verbracht. Als junger Mann wurde er zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe – wie die Freiheitsstrafe damals noch hiess – verurteilt. Heuer wird er 54 Jahre alt. Im Juli 1993 tötete er an der Reuss bei Mülligen einen Fischer mit 13 Schüssen, im Januar 1994 die Volg-Filialleiterin in Schneisingen mit 22 Schüssen. Als «Uzi-Killer» wurde er bekannt, benannt nach der Maschinenpistole, mit denen er seine Opfer erschossen hatte. Das Bezirksgericht Brugg sprach ihn im Februar 1997 auch wegen einer Reihe weiterer Straftaten schuldig, darunter Raub, versuchte Erpressung und bandenmässiger Diebstahl.

Wer in der Schweiz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, muss in der Regel mindestens 15 Jahre absitzen. Dann ist der früheste Zeitpunkt erreicht, um einen Straftäter bedingt – also unter bestimmten Auflagen – zu entlassen. Im Fall des verurteilten Mörders wäre eine bedingte Entlassung seit 2009 möglich. Doch zwölf Jahre später befindet er sich noch immer in einer Justizvollzugsanstalt. Und daran wird sich vorläufig nichts ändern, wie ein am Dienstag veröffentlichtes Bundesgerichtsurteil zeigt.

Kantonales Amt bewusst umgangen

Im Februar 2020 forderte der Mann seine unverzügliche Freilassung. Allerdings wandte er sich mit seinem Gesuch direkt an das Aargauer Verwaltungsgericht – statt wie vorgesehen an das kantonale Amt für Justizvollzug. Die erste Instanz hat er dabei nicht etwa versehentlich, sondern ganz bewusst übersprungen. Er begründete sein Vorgehen insbesondere mit der langen Dauer des ordentlichen Verfahrensweges, die nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sei. Denn diese gewähre den Anspruch auf einen Gerichtsentscheid innert kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs

Damit vermag er das Bundesgericht nicht zu überzeugen. «Die Rüge des Beschwerdeführers, der die gesetzliche Zuständigkeitsordnung bewusst nicht einhält, geht fehl», urteilen die Richterin und die beiden Richter. Zwar räumen sie ein, das dem Gerichtsentscheid vorangehende Verfahren führe zu einer gewissen Verzögerung. Dies sei aber nicht von vornherein und zwingend unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zentral ist nach Ansicht des Bundesgerichts, ob die kantonalen Behörden ihren Entscheid innert nützlicher Frist fällen und dabei das Beschleunigungsgebot beachten. Bloss: «Dies lässt sich vorliegend aufgrund der Weigerung des Beschwerdeführers, den gesetzlich vorgesehenen Instanzenzug zu durchlaufen, nicht überprüfen.»

Das Bundesgericht stellt ausserdem klar, die geltenden Zuständigkeiten könnten weder durch die Behörden noch durch Gerichte geändert werden. Die Kompetenz dazu liege beim kantonalen Gesetzgeber. Anders als 2015, als sich der verurteilte Mörder einen begleiteten Ausgang erstritten hatte, bleibt ihm diesmal vor der obersten Instanz ein Erfolg verwehrt. Seine Beschwerde wird abgewiesen, er muss in der Justizvollzugsanstalt bleiben.