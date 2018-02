Verkehrssicherheit geht vor

Mit der Baubewilligung für den Umbau ist auch eine Reklamebewilligung verbunden. Diese hat XXXLutz allerdings nur teilweise erhalten. Auf dem Hauptgebäude darf die Möbelkette mit grossen Lettern für sich werben. Sein Markenzeichen – den roten Stuhl – darf XXXLutz in Rothrist aber nicht aufstellen.

Zwischen Stilhaus und Möbel Hubacher sollte der 16 Meter hohe Holzstuhl zu stehen kommen. Das Reklamegesuch für die Montage des Stuhls hat das Bundesamt für Strassen (Astra) abgelehnt. «Im Bereich von Autobahnen und Autostrassen sind Strassenreklamen aufgrund der Verkehrssicherheit grundsätzlich nicht gestattet», erklärt Walter Gloor und ergänzt, «ausgenommen sind nur Firmenanschriften.»

Mit den Umbauarbeiten hat XXXLutz bereits losgelegt. Für die rund 150 neu zu schaffenden Stellen in den Bereichen Verkauf, Logistik und Auslieferung in Rothrist sowie dem Service-Center in Oensingen arbeitet das Unternehmen mit den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau zusammen. Gemäss einer Mitteilung seien bereits über 100 Personen unter Vertrag genommen worden, 20 davon dank der Unterstützung der RAVs.