Rückstand bei der Umsetzung

Doch wie kam die negative Bewertung des Bundes überhaupt zustande? Lauper erklärt, die Agglomerationsprogramme würden nach vier Wirksamkeitskriterien bewertet: Qualität des Verkehrssystems verbessert, Siedlungsentwicklung nach innen gefördert, Verkehrssicherheit erhöht sowie Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch vermindert. Hier gab es je einen Punkt für Aargau-Ost, das hätte für Beiträge gereicht. Doch nun hat der Bund erstmals untersucht, wie viele Massnahmen aus der 1. und 2. Generation umgesetzt sind. Und hier schnitt Aargau-Ost schlecht ab: Der Umsetzungsstand wurde als ungenügend beurteilt und mit minus einem Punkt bewertet. Dies ergibt in der Summe drei Punkte, was knapp nicht für Bundesbeiträge reicht.

Betrachtet man die Zahlen im Bericht des Bundesrats, so zeigt sich, dass für die Projekte des Agglomerationsprogramms Aargau-Ost nur ein Bruchteil der Bundesgelder abgerufen wurde, die eigentlich zur Verfügung stehen. In der 2. Generation, die noch bis Ende 2018 läuft, sind es 5,4 von 49,1 Millionen Franken, damit wurden nur 11 Prozent der Bundesgelder beansprucht. In der 1. Generation, die von 2011 bis 2014 lief, ist die Quote höher, hier wurden 20,2 von 55,7 Millionen Franken abgerufen, dies entspricht rund 36 Prozent.

Abzüge bei jedem 3. Programm

«Die Umsetzung der Massnahmen der vorherigen Generationen ist grossmehrheitlich nicht auf Kurs», schreibt der Bundesrat in seinem Bericht vom Mittwoch. Insgesamt habe man «aufgrund des ungenügenden Umsetzungsstands» bei 12 von 36 Agglomerationsprogrammen einen Punkt abgezogen.

Der Kanton beurteilt die Umsetzung der bisherigen Projekte im Agglomerationsprogramm Aargau-Ost positiver. So heisst es im Bericht des Baudepartements, von den 60 Massnahmen der 1. Generation seien 41 umgesetzt oder kurz vor der Umsetzung. 13 Massnahmen seien erheblich verzögert, würden aber weiterverfolgt, fünf Projekte seien sistiert worden. Noch besser sieht es in der 2. Generation aus: 35 von 42 Massnahmen sind in der Umsetzung, drei verzögern sich, vier wurden sistiert.