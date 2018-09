Der Schopf steht in der Landwirtschaftszone des Zofinger Ortsteils Mühlethal – unscheinbar, abseits des Dorfkerns, auf drei Seiten von Wiese umgeben. Am 29. April 2016 hätte wohl niemand gedacht, dass das Gebäude dereinst die Bundesrichter in Lausanne beschäftigen würde. An diesem Apriltag reichte der Besitzer ein nachträgliches Baugesuch für den Schopf ein. Er hatte ihn saniert und zudem die nahe Umgebung neu gestaltet. Die Behörden hatten das Gesuch mehrfach eingefordert.

Das Aargauer Baudepartement wies das Gesuch ab, zeigte sich jedoch kulant: Es tolerierte den Gebäudeumbau aus Gründen der Verhältnismässigkeit unter Auflagen. Die Änderungen rundherum seien hingegen zurückzubauen. Damit waren die zwei Mieter des Schopfes nicht einverstanden. Sie verlangten in einer Beschwerde an den Regierungsrat, man möge auf den ganzen Rückbau verzichten. Weder die Regierung noch später das Aargauer Verwaltungsgericht gaben ihnen recht.