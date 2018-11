Viele Schulen machen es längst. Auch wenn es bisher dafür keine kantonale Regelung gab. Die aktuelle Situation in vielen Klassen führte dazu, dass Lehrpersonen und Schulleitungen ausserhalb des Schulzimmers Lernorte einrichteten, um mit besonderen Schülerinnen und Schülern und widersprüchlichen Anforderungen adäquat umgehen zu können. Denn der Auftrag der Volksschule ist anspruchsvoller denn je: Sie soll alle Kinder, egal woher sie stammen, individuell fördern, für unterschiedliche Schullaufbahnen selektionieren und gleichzeitig Gemeinschaft stiften. Dass das immer weniger nur im Klassenverband im Schulzimmer geschehen kann, leuchtet ein.

Ein wegweisendes Beispiel für die Einrichtung eines für die örtliche Schule massgeschneiderten alternativen Lernortes lieferte die Schule Seengen, die mit ihren «Lernort Pavillon» schon vor einigen Jahren auf die neuen Herausforderungen an die Volksschule reagiert hat und dafür 2015 mit dem Jan-Comenius-Preis der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgezeichnet wurde. In Seengen wurde ein leerstehender Pavillon zu einem betreuten Ort umgewandelt, wo Kinder und Jugendliche gemäss ihren Bedürfnissen betreut lernen und arbeiten können.

Seither haben zahlreiche Schulen im Aargau die Klassenzimmer durchlässiger gemacht und alternative Lernorte für verschiedene Bedürfnisse auf ganz unterschiedliche Art geschaffen. Bisher hat das Bildungsdepartement (BKS) diese Entwicklung zwar beobachtet, aber nicht eingegriffen.

Bewusst weit gefasst

Doch nun hat die Abteilung Volksschule des BKS die verbindliche Rahmenbedingungen für alternative Lernorte im Schulhaus formuliert. Dabei wird zuerst erklärt, was man beim BKS unter «alternativen Lernorten» versteht: Es sind «niederschwellig zugängliche, vom Klassenunterricht räumlich getrennte Angebote, welche die Schulen selber führen und verantworten». Es sind pädagogische Räume, die Schülerinnen und Schüler in besonderen Situationen aufsuchen oder zu denen sie zugewiesen werden können. Sie ermöglichen eine intensive, zeitlich befristete Förderung ausserhalb der Klasse. Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach dem aktuellen Bedarf, kann sehr unterschiedlich ausfallen und verschiedene Zwecke erfüllen.

Diese Umschreibung sei bewusst allgemein formuliert, erklärt Urs Wilhelm von der Abteilung Volksschule des BKS. «Verbindliche detaillierte Vorgaben wären wenig hilfreich. Denn jede Schule ist anders und hat andere Bedürfnisse.» Mit den weit gefassten Rahmenbedingungen hätten nun die Schulen die Möglichkeit für eine individuelle Umsetzung.

Es gebe eine Reihe von Gründen dafür, dass das BKS verbindliche Rahmenbedingungen formuliert hat und diese jetzt den Schulen mitteilt: «Viele Schulen befassen sich mit der Einrichtung von alternativen Lernorten; wir wollen sie dabei unterstützen, indem wir festlegen, was möglich ist», sagt Wilhelm. Nicht zulässig wäre etwa, dass Kinder, die eine besondere Betreuung brauchen, nicht mehr in der Klasse, sondern fast nur noch an alternativen Lernorten unterrichtet werden und so eine Umteilung in eine Kleinklasse verhindert werden kann. Zudem braucht jeder Lernort eine Leitung mit einem klaren Pflichtenheft.